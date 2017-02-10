Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4465 (+0.0192) 
Евро: 74.3043 (+0.2948) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Школьники посетили книжную выставку "Изобретаем вместе"Школьники посетили книжную выставку "Изобретаем вместе"День 10 Февраля: Сколько денег нужно кандидату на президентских выборах?День 10 Февраля: Сколько денег нужно кандидату на президентских выборах?

Инвесторы из Франции готовы инвестировать 1 млн долларов США в инфраструктуру парков г.Каракол

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/investory...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409359-ru.html

Похожие новости

Возле центрального парка им. Панфилова снесли кафе "Домино"

С.Жээнбеков: "ГЧП является важным инструментом реализации инфраструктурных, социальных и региональных проектов"

Срочное изготовление паспорта в КР подорожало

У сома появился графический символ, как у доллара и евро

А.Атамбаев дал конкретные поручения Минсельхозу по подготовке и проведению весенне-полевых работ

10 февраля 2017, 17:50       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Инвесторы из Франции готовы инвестировать 1 млн долларов США в инфраструктуру парков г.Каракол.
Буквально недавно на правительственном заседании были озвучены основные приоритеты на 2017 год, в числе которых одним из первых значилось привлечение инвестиций в страну.
Первыми успехами в привлечении инвестиций отличилась Иссык-Кульская область. Инвесторы из Франции готовы инвестировать 1 млн. долларов США в городскую инфраструктуру парков г.Каракол. Инвесторы просят предоставить городской сквер площадью 3,5 гектара в аренду на 15 лет.
Согласно представленному ими проекту, в сквере будет изменен ландшафтный дизайн, планируется установить систему освещения, скамейки, фонтан велосипедные и роликовые дорожки, а также наладить ирригационную систему и построить общественный туалет. Кроме того, планируется возведение кафе из легких конструкций на 10 сотках участка.
"Несколько месяцев мы совместно с полпредством Иссык-Кульской области прорабатывали данный вопрос. Как вы знаете, г.Каракол является одним из популярных городов для туристов, но без соответствующей инфраструктуры ожидать дальнейшего развития туристического потенциала города, да и всей области, невозможно. Недавно инвесторами была сделана предварительная презентация проекта для депутатов Каракольского кенеша. Сейчас идет процесс обсуждения данного проекта среди местных депутатов и общественности. Надеемся, что будет принято взвешенное решение, т.е. с учетом интересов горожан и инвестора, т.к. инвестор в свою очередь ожидает окупить вложенные средства и, конечно, заработать", - сообщил представитель Государственного агентства по привлечению инвестиций и экспорта Мирлан Сабыров.
Он добавил, что данное предложение иностранцев очень интересное для города, т.к. сквер на протяжении последних 20 лет, по сути, был заброшен и не представлял туристической ценности.
Обновленный сквер будет привлекать все больше туристов, что в обязательном порядке приведет к мультипликативному экономическому эффекту.
Привлечение таким образом в город порядка 70 млн.сом тоже является большим подспорьем для бюджета Каракола, который на 2017г. был утвержден в размере 186,5 млн.сом.
М.Сабыров отметил, что в настоящее время совместно с полпредством Иссык-Кульской области ведутся активные работы по привлечению инвесторов из Китая, Южной Кореи и Ирана.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум