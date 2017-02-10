10 февраля 2017, 17:50 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Инвесторы из Франции готовы инвестировать 1 млн долларов США в инфраструктуру парков г.Каракол.

Буквально недавно на правительственном заседании были озвучены основные приоритеты на 2017 год, в числе которых одним из первых значилось привлечение инвестиций в страну.

Первыми успехами в привлечении инвестиций отличилась Иссык-Кульская область. Инвесторы из Франции готовы инвестировать 1 млн. долларов США в городскую инфраструктуру парков г.Каракол. Инвесторы просят предоставить городской сквер площадью 3,5 гектара в аренду на 15 лет.

Согласно представленному ими проекту, в сквере будет изменен ландшафтный дизайн, планируется установить систему освещения, скамейки, фонтан велосипедные и роликовые дорожки, а также наладить ирригационную систему и построить общественный туалет. Кроме того, планируется возведение кафе из легких конструкций на 10 сотках участка.

"Несколько месяцев мы совместно с полпредством Иссык-Кульской области прорабатывали данный вопрос. Как вы знаете, г.Каракол является одним из популярных городов для туристов, но без соответствующей инфраструктуры ожидать дальнейшего развития туристического потенциала города, да и всей области, невозможно. Недавно инвесторами была сделана предварительная презентация проекта для депутатов Каракольского кенеша. Сейчас идет процесс обсуждения данного проекта среди местных депутатов и общественности. Надеемся, что будет принято взвешенное решение, т.е. с учетом интересов горожан и инвестора, т.к. инвестор в свою очередь ожидает окупить вложенные средства и, конечно, заработать", - сообщил представитель Государственного агентства по привлечению инвестиций и экспорта Мирлан Сабыров.

Он добавил, что данное предложение иностранцев очень интересное для города, т.к. сквер на протяжении последних 20 лет, по сути, был заброшен и не представлял туристической ценности.

Обновленный сквер будет привлекать все больше туристов, что в обязательном порядке приведет к мультипликативному экономическому эффекту.

Привлечение таким образом в город порядка 70 млн.сом тоже является большим подспорьем для бюджета Каракола, который на 2017г. был утвержден в размере 186,5 млн.сом.

М.Сабыров отметил, что в настоящее время совместно с полпредством Иссык-Кульской области ведутся активные работы по привлечению инвесторов из Китая, Южной Кореи и Ирана.