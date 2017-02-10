Школьники посетили книжную выставку "Изобретаем вместе"

10 февраля 2017, 17:53 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Школьники Кыргызстана посетили книжную выставку "Изобретаем вместе", сообщает пресс-служба Кыргызпатента.

По ее информации, с целью привлечения учащейся молодежи к изобретательству, в рамках Республиканской недели науки, техники и детско-юношеского творчества, которая прошла с 6 по 10 февраля 2017 года, Государственная патентно-техническая библиотека (ГПТБ) при Кыргызпатенте организовала в стенах Республиканской детской инженерно-технической академии (РДИТА) "Алтын Туйун" книжную выставку "Изобретаем вместе". Данное мероприятие проводится совместно с РДИТА "Алтын туйун" уже не первый год.

Путешествуя по страницам книг, журналов и энциклопедий, учащиеся смогли узнать много нового о гениальных изобретениях, о развитии техники, об удивительных открытиях и получили ответы на самые разные вопросы. Представленные издания пробудили большой интерес у школьников и подростков. Многие дети нашли нужную им литературу, методички для самообразования, с большим энтузиазмом стали рассказывать о своих детских изобретениях и получили огромное эстетическое наслаждение.

"Ежегодно список детских изобретений увеличивается, ведь маленьких изобретателей в мире более полумиллиона. Кыргызпатент и впредь будет проводить мероприятия в этом направлении. И будет рад, если этот список пополнят наши соотечественники", - говорится в сообщении.