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Реформирование системы образования повлекло за собой уменьшение числа головных вузов и их филиалов, в основном частных организаций, - Нацстатком

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409355-ru.html

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10 февраля 2017, 17:16       Комментарии

Реформирование системы образования повлекло за собой уменьшение числа головных вузов и их филиалов, в основном частных организаций. Об этом 10 февраля на пресс-конференции в Бишкеке сказала заведующая отделом социальной статистики Управления социально-демографической статистики и рынка труда Жылдыз Рахманова. По ее словам, сеть головных вузов в целом по республике сократилась с 54 в 2012-2013 учебном году до 49 единиц в 2016-2017 учебном году. Это были частные вузы.
"Численность студентов за 5 лет сократилась в 1,3 раза и на начало 2016-2017 учебного года составила более 175 тыс. человек. В связи с реформированием прием студентов в вузы сократился на 12%. Особенно заметно сократилась численность студентов в Ошской области, Иссыкульской, Чуйской и Баткенской областях", - сказала она.
Как утверждает Ж.Рахманова, среди студентов пользуются популярностью педагогические специальности - более 16%, специальности технического профиля - 15%, экономические специальности - около 14%, медицинские - более12% и юридические - 8%.

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