Новоизбранные 11 судей местных судов приняли присягу в Верховном суде

10 февраля 2017, 17:28 Комментарии

В Верховном суде 10 февраля состоялась торжественная церемония принесения присяги новоизбранными судьями местных судов Жалал-Абадской, Ошской и Чуйской областей.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда, церемонию официально открыла председатель Верховного суда Айнаш Токбаева, призвала новоизбранных коллег быть верными присяге и пожелала успехов в их ответственной работе. Новый состав судей принес присягу при участии судей Верховного суда.

Новоизбранные судьи местных судов:

- Абдрахманов Жолон Жалалович назначен судьей Жалал-Абадского городского суда Джалал-Абадской области;

- Турмаматов Муратали Курсаналиевич назначен судьей Майлуу-Сууйского городского суда Жалал-Абадской области;

- Бектемиров Куралбек Абдималикович назначен судьей Таш-Кумырского городского суда Жалал-Абадской области;

- Каримова Жыпар Кудайбердиевна назначена судьей Базар-Коргонского районного суда Жалал-Абадской области;

- Бегимбаева Аида Алымбековна и Солпуева Назира Мукамендиевна назначены судьями Токтогульского районного суда Жалал-Абадской области;

- Осмонов Тарасбек Сапарбекович назначен судьей Ноокенского районного суда Жалал-Абадской области;

- Абдрахманов Рахманаали Аширалиевич назначен судьей Чон-Алайского районного суда Ошской области;

- Касымов Шухратбек Таирович назначен судьей Алайского районного суда Ошской области;

- Акылбекова Джамиля Дилдебековна и Арзыбекова Жылдыз Ийгиликовна назначены судьями Жайылского районного суда Чуйской области.

Президент Кыргызстан Алмазбек Атамбаев 8 февраля подписал Указ "О назначении судей местных судов Кыргызской Республики".

Новоизбранные судьи местных судов Кыргызстана назначены в первый раз сроком на 5 лет.