Новоизбранные 11 судей местных судов приняли присягу в Верховном суде

10 февраля 2017, 17:28 Комментарии
В Верховном суде 10 февраля состоялась торжественная церемония принесения присяги новоизбранными судьями местных судов Жалал-Абадской, Ошской и Чуйской областей.
Как сообщила пресс-служба Верховного суда, церемонию официально открыла председатель Верховного суда Айнаш Токбаева, призвала новоизбранных коллег быть верными присяге и пожелала успехов в их ответственной работе. Новый состав судей принес присягу при участии судей Верховного суда.
Новоизбранные судьи местных судов:
- Абдрахманов Жолон Жалалович назначен судьей Жалал-Абадского городского суда Джалал-Абадской области;
- Турмаматов Муратали Курсаналиевич назначен судьей Майлуу-Сууйского городского суда Жалал-Абадской области;
- Бектемиров Куралбек Абдималикович назначен судьей Таш-Кумырского городского суда Жалал-Абадской области;
- Каримова Жыпар Кудайбердиевна назначена судьей Базар-Коргонского районного суда Жалал-Абадской области;
- Бегимбаева Аида Алымбековна и Солпуева Назира Мукамендиевна назначены судьями Токтогульского районного суда Жалал-Абадской области;
- Осмонов Тарасбек Сапарбекович назначен судьей Ноокенского районного суда Жалал-Абадской области;
- Абдрахманов Рахманаали Аширалиевич назначен судьей Чон-Алайского районного суда Ошской области;
- Касымов Шухратбек Таирович назначен судьей Алайского районного суда Ошской области;
- Акылбекова Джамиля Дилдебековна и Арзыбекова Жылдыз Ийгиликовна назначены судьями Жайылского районного суда Чуйской области.
Президент Кыргызстан Алмазбек Атамбаев 8 февраля подписал Указ "О назначении судей местных судов Кыргызской Республики".
Новоизбранные судьи местных судов Кыргызстана назначены в первый раз сроком на 5 лет.