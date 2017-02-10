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Президентские выборы: политическая клоунада от халявщиковПрезидентские выборы: политическая клоунада от халявщиков

Новоизбранные 11 судей местных судов приняли присягу в Верховном суде

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409354-ru.html

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10 февраля 2017, 17:28       Комментарии

В Верховном суде 10 февраля состоялась торжественная церемония принесения присяги новоизбранными судьями местных судов Жалал-Абадской, Ошской и Чуйской областей.
Как сообщила пресс-служба Верховного суда, церемонию официально открыла председатель Верховного суда Айнаш Токбаева, призвала новоизбранных коллег быть верными присяге и пожелала успехов в их ответственной работе. Новый состав судей принес присягу при участии судей Верховного суда.
Новоизбранные судьи местных судов:
- Абдрахманов Жолон Жалалович назначен судьей Жалал-Абадского городского суда Джалал-Абадской области;
- Турмаматов Муратали Курсаналиевич назначен судьей Майлуу-Сууйского городского суда Жалал-Абадской области;
- Бектемиров Куралбек Абдималикович назначен судьей Таш-Кумырского городского суда Жалал-Абадской области;
- Каримова Жыпар Кудайбердиевна назначена судьей Базар-Коргонского районного суда Жалал-Абадской области;
- Бегимбаева Аида Алымбековна и Солпуева Назира Мукамендиевна назначены судьями Токтогульского районного суда Жалал-Абадской области;
- Осмонов Тарасбек Сапарбекович назначен судьей Ноокенского районного суда Жалал-Абадской области;
- Абдрахманов Рахманаали Аширалиевич назначен судьей Чон-Алайского районного суда Ошской области;
- Касымов Шухратбек Таирович назначен судьей Алайского районного суда Ошской области;
- Акылбекова Джамиля Дилдебековна и Арзыбекова Жылдыз Ийгиликовна назначены судьями Жайылского районного суда Чуйской области.
Президент Кыргызстан Алмазбек Атамбаев 8 февраля подписал Указ "О назначении судей местных судов Кыргызской Республики".
Новоизбранные судьи местных судов Кыргызстана назначены в первый раз сроком на 5 лет.

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