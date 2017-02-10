Генпрокуратура возбудила дело по факту незаконного снятия с ареста имущества приближенных к Максиму Бакиеву

10 февраля 2017, 17:22 Комментарии

Органами прокуратуры Кыргызской Республики в рамках расследования ряд уголовных дел по фактам коррупционных преступлений приближенных к Максиму Бакиеву наложены аресты на имущество данных лиц, в целях дальнейшей их конфискации в доход государства, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Так, постановлениями органов прокуратуры республики 7 мая 2010 года и 11 октября 2012 года наложены аресты на все имущество ОсОО "ЭлитДомСтрой", который принадлежал одному из приближенных Максима Бакиева — Ульяне Пак, в том числе на объект недвижимости, расположенный по улице Скрябина 45-45А.

"Приговором Первомайского районного суда в 2016 году в отношении М.Бакиева, М.Бакиева, А.Елисеев, Е.Гуревич, М.Надель, С.Ким, У.Мелисбек и У.Пак вынесен обвинительный приговор с назначением длительных сроков лишения свободы и с конфискацией имущества. Данный приговор оставлен без изменения приговором Бишкекского городского суда 11 января 2017 года, следовательно, вышеуказанный объект подлежал конфискации в доход государства. Однако, судья Межрайонного суда Бишкека Н.Ж., без извещения и соответственно без привлечения к участию деле органов прокуратуры, рассмотрел экономическое дело и вынес определение по иску ОсОО "Глобал Эдвертайзенг" к ОсОО "ЭлитДомСтрой" (компания Ульяны Пак) о расторжении договора купли-продажи указанного выше объекта недвижимости. В рамках рассмотрения данного экономического дела, в нарушение ч.9 ст. 119 УПК КР отменены вышеуказанные аресты наложенные прокуратурой, – говорится в сообщении.

О существовании судебных актов Межрайонного суда прокуратуре стало известно лишь 24 августа 2016 года и на следующий день направлено письмо в Бишкекский госрегистр о том, что поступившие судебные акты противоречат УПК КР, в связи с чем необходимо воздержаться от их регистрации и исполнения.

"А также было официальное уведомление прокуратуры Бишкека об обжаловании данного решения и рассмотрении его в кассационном порядке. Однако, 19 декабря 2016 года должностные лица Бишкекского госрегистра, зная о наличии судебного разбирательства, зарегистрировали переход право собственности вышеуказанного имущества от ОсОО "Глобал Эдвертайзенг" к гражданину Т.Э. При этом на момент регистрации данный объект недвижимости находился под арестом, наложенным постановлением прокуратуры Октябрьского района по другому уголовному делу", – отметили в ГП.

По данному факту накануне Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "злоупотребление должностным положением", "служебный подлог", "фальсификация доказательств" и "подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" УК КР. Расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГСБЭП.