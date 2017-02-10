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Президентские выборы: политическая клоунада от халявщиковПрезидентские выборы: политическая клоунада от халявщиков

Крушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило 82 млн сомов

Источник:
http://knews.kg/2017/02/krushe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409351-ru.html

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На спецсчет МЧС для пострадавших при крушении Боинга поступило 80,5 млн сомов

10 февраля 2017, 17:28       Комментарии

На 17:00 10 февраля, на специальный счет МЧС поступило 82 млн 920 тыс. 233 сомов, сообщает пресс-служба ведомства.
Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
Город Ош, улица Моминова 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по Ошу.
Напомним, 16 января грузовой самолет Боинг-747, совершавший рейс Гонконг – Бишкек – Стамбул, упал в 7:31 на дачный поселок Дачи СУ. В результате катастрофы погибли 34 гражданина Кыргызстана и четверо членов экипажа, пострадало более 40 домов. Все новости по теме последствий авиакатастрофы в хронике K-News.

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