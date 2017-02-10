Президентские выборы: политическая клоунада от халявщиков

10 февраля 2017, 17:24 Комментарии

Отдельные политические деятели не скрывают, что хотят превратить предстоящие выборы в шоу, посредством которого кому-то из них выпадет шанс стать президентом.

Те, кто похитрее, уже несколько раз вбрасывали информацию о досрочном сложении полномочий Атамбаева. И расчет был на то, что в сжатые сроки несостоятельные политики не смогут придумать адекватной программы развития страны и не соберут денег на предвыборную кампанию.

Однако не все так просто. Как говорится, халявы не будет. Склоки, которыми так сейчас увлечены политиканы, и ничем кроме этого, когда-нибудь им аукнутся. До выборов остается около 9 месяцев. Между тем ни один претендент, впрягшийся в гонку не представил общественности план обустройства страны, не обозначил вектор, по которому Кыргызстан будет развиваться. И напрасно господа, увлеченные политическими интригами, об этом не задумываются. Без четкой программы им даже выдвигаться не стоит. Летом будет не до этого.

Политшоу обещает быть красочным. Ошибочно полагать, что старт гонке дал Темир Сариев. Если кто-то успел подзабыть, экс-премьера опередил неугомонный Турсунбек Акун. Однако впечатление такое, что экс-омбудсмен пошел на этот шаг для того, чтобы его вспомнили. Скорее всего, в президентскую гонку он впрягаться не станет. А вот ежели что, на какую-нибудь скромную госдолжность рассчитывать сможет.

Между тем глава государства четко дал понять: кто хочет власти, идите и берите ее. Кто выиграет выборы, тот и взойдет на пост № 1. Должна быть борьба идей, программ, платформ, но у нас все наоборот. Одни кандидаты засели в окопах, другие - увлечены интригами. Турсунбек Акун бегает по митингам, численность которых не превышает десяти человек. Темир Сариев упорно отмалчивается. Видимо, ждет с моря погоды. А в тройственном союзе Камчибека Ташиева, Ахматбека Келдибекова и Адахана Мадумарова еще между собой не определились, кто мог бы быть президентом. Не форсирует события Омурбек Бабанов, осторожничает после неуместного наскока. Линию поведения Бакыта Торобаева вообще очень сложно понять, какое-то нагромождение несвязанных между собой заявлений, идей и поступков.

Хотя, должно быть, план Торобаева до безобразия прост. Он может рискнуть повторить подвиг Нурдина Абдылдаева, который едва не стал самопровозглашенным мэром Бишкека. Понятно, что сам себя он таковым до сих считает. Амбиций было море, а выборы с треском провалил. Поговаривают, что претензии возникли не на пустом месте, а почва, которая должна была дать хорошие политические всходы, была щедро удобрена.

Однако не срослось. Но как упорен Абдылдаев. Он судится за пост мэра и до сих пор не признает Ибраимова победителем. Это, конечно, никакой роли не играет, но данная клоунада уже начинает утомлять. Если решил отрицать, тогда будь мужиком до конца – сдай мандат, смени прописку. А ходить на заседания горкенеша, чтобы откровенно гадить... Какой в этом смысл?

Одним словом, кандидатов в президенты будет еще много. Политологи прогнозирует, что их число может увеличиться до 50. Большая часть - это, естественно, случайные люди. Реальных претендентов раз, два и обчелся. Не каждый даже в финансовом отношении сможет выдержать предвыборный марафон, который фактически начался. Можно даже не сомневаться в том, что в таких условиях президент может быть избран только по итогам двух туров. А это дополнительная нагрузка как в части ресурсов, так и интеллектуального потенциала. И как раз с последней составляющей успеха у многих претендентов серьезные проблемы.