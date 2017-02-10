Авоська: цены на продукты на 10 февраля

10 февраля 2017, 17:10 Комментарии

Фундук любят многие. Эти вкусные орехи являются обязательным ингредиентом некоторых шоколадных батончиков и плиток.

Фундук очень калориен, питательных веществ в нем больше, чем в хлебе и молоке. Орех является хорошим средством профилактики онкозаболеваний, а также болезней сердца и мышечной системы. Фундук способствует очищению организма и укрепляет иммунитет, но не переусердствуйте: употребление слишком большого количества орехов может вызвать головную боль.

Стоит фундук очень дорого - 850 сомов за килограмм.

Между тем на рынке подорожала морковь.

Авоська - это сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на всякий случай. Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".