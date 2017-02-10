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А.Атамбаев подписал указ о назначении 11 кандидатов судьями местных судов (фамилии)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409348-ru.html

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10 февраля 2017, 16:59       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал указы о назначении местных судов КР и о направлении судей местных судов КР в местные суды Жалал-Абадской, Ошской, и Чуйской областей для осуществления полномочий судьи.
Как сообщает 10 февраля сообщает пресс-служба главы государства, Совет по отбору судей внес предложения президенту по 2 новым кандидатам на должности судей Верховного суда КР;
- по 15 кандидатам для назначения на должности судей в Нарынский и Ошский облсуды (по 1 человеку), Жалал-Абадский, Майлуу-Сууский и Таш-Кумырский горсуды (по 1 человеку), Ала-Букинский (2 человека), Базар-Коргонский (1 человек) и Токтогульский (2 человека) райсуды Жалал-Абадской области, Ноокенский, Чон-Алайский и Алайский райсуды Ошской области (по 1 человеку), новым кандидатам на должности судей Жайылского районного суда Чуйской области (2 человека).
"2 февраля 2017 года глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов, президент согласился с предложениями названного Совета по одному кандидату на должность судьи Верховного суда КР и 11 кандидатам на должности судей местных судов КР.
Изучив материалы по претендентам, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, президент вернул материалы по одному кандидату на должность судьи Верховного суда КР и 4 кандидатам на должности судей местных судов в Совет по отбору судей КР", - сообщили в пресс-службе.
В дальнейшем рассмотрение и представление кандидатур на должности судей Верховного суда КР будет осуществляться согласно статье 18 конституционного закона КР "О статусе судей КР".
По кандидатам на должности судей местных судов КР главой государства изданы 2 указа.
Первым указом отобранные по конкурсу кандидаты назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией.
Вторым указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в Жалал-Абадский городской суд: Абдрахманов Жолон Жалалович;
- в Майлуу-Сууский городской суд:
Турмаматов Муратали Курсаналиевич;
- в Таш-Кумырский городской суд:
Бектемиров Куралбек Абдималикович;
- в Базар-Коргонский районный суд:
Каримова Жыпар Кудайбердиевна;
- в Токтогульский районный суд:
Бегимбаева Аида Алыбековна;
Солпуева Назира Мукамендиева;
- в Ноокенский районный суд;
Осмонов Тарасбек Сапарбекович;
- в Чон-Алайский районный суд:
Абдрахманов Рахманаалы Аширалиевич;
- в Алайский районный суд:
Касымов Шухратбек Таирович;
-в Жайылский районный суд:
Акылбекова Джамиля Дилдебековна;
Арзыбекова Жылдыз Ийгиликовна.
Указ вступает в силу со дня подписания.

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