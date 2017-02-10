Абулгазиев: Вхождение в ЕАЭС плодотворно сказалось на работе Соцфонда

10 февраля 2017, 16:57 Комментарии

Вхождение в Евразийский экономический союз плодотворно сказалось на работе Социального фонда. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев 10 февраля, на коллегии ведомства.

"При вхождении в ЕАЭС в качестве основных критериев рассматривались свободное перемещение рабочей силы, капитала и товаров. На сегодняшний день трудовые мигранты пополняют государственный бюджет более чем на 20%, приносят пользу стране и обеспечивают свои семьи. Мы должны принять соответствующие меры по их выходу на пенсию в дальнейшем", – сказал Мухамметкалый Абулгазиев

На данный момент Социальным фондом ежемесячно выделяется 3 млрд сомов на пенсионные выплаты. В целом по республике 614 тыс. человек получают пенсии. За 2016 год при сборе платежей Соцфондом отмечен рост на свыше 2 млрд сомов.