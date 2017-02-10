Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4465 (+0.0192) 
Евро: 74.3043 (+0.2948) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

М.Абулгазиев: "Вхождение в ЕАЭС плодотворно сказалось на работе Соцфонда"М.Абулгазиев: "Вхождение в ЕАЭС плодотворно сказалось на работе Соцфонда"Минздраву КР поручено начать широкое внедрение системы электронного здравоохраненияМинздраву КР поручено начать широкое внедрение системы электронного здравоохранения

В некоторых районах страны на 10 тысяч человек приходятся лишь по 9 медиков

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355209_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409346-ru.html

Похожие новости

Штормовое предупреждение: В горных районах сохраняется опасность схода снежных лавин

Замминистра МВД опроверг информацию об избиении журналиста Сартбаева

С апреля 2016 года не было фактов привоза человеческих трупов на свалку, - начальник полигона

Эксперт: Ни одна страна в мире не обладает иммунитетом против торговли людьми

Чересчур "умные" электросчетчики — почему абонентам приходят огромные счета

10 февраля 2017, 16:35       Комментарии

В регионах страны наблюдается дисбаланс в обеспеченности медицинскими кадрами. Об этом сегодня, 10 февраля, стало известно на коллегии в Министерства здравоохранения КР.
По данным Минздрава, в республике работают 13,2 тысячи врачей и 33,4 тысячи специалистов со средним медицинским образованием. Такого количества специалистов не хватает для охвата всего населения страны.
Так, на 10 тысяч человек в Оше приходится примерно 26 специалистов, в Таласской области - 13 специалистов. Больше всего специалистов не хватает в Сузакском, Чаткальском, Джети-Огузском, Нарынском, Алайском и Таласском районах. Там на 10 тысяч человек приходится по 9 специалистов.
При этом в прошлом году уволились 1 280 врачей и 3 542 специалистов со средним медицинским образованием, некоторые из них уехали из страны. Больше всего отток специалистов отмечался в Джалал-Абадской и Баткенской областях.
Отметим, в 2016 году заработная плата врачей стационарных учреждений составила 11 500 сомов, среднего медицинского персонала - около 10 164 сомов, а младший медперсонал получал 7 944 сома.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум