Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4465 (+0.0192) 
Евро: 74.3043 (+0.2948) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

А.Атамбаев подписал указ о назначении 11 кандидатов судьями местных судов (фамилии)А.Атамбаев подписал указ о назначении 11 кандидатов судьями местных судов (фамилии)Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов для осуществления полномочийПодписаны указы о назначении и направлении судей местных судов для осуществления полномочий

Возле центрального парка им. Панфилова снесли кафе "Домино"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355214_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409345-ru.html

Похожие новости

Фото — Около здания правительства сносят незаконно построенный павильон "Домино"

Сотрудники центральной таможни выявили контрабандный груз товаров народного потребления

Реформы госслужбы стран Центральной Азии и Кавказа обсудили в ОЭСР

В Бишкеке снесли незаконно установленные автомойки

В Баткене бензовоз снес дом. Есть пострадавшие

10 февраля 2017, 16:57       Комментарии

Управлением землепользования и строительства мэрии г. Бишкек (ДИЖС) демонтировано кафе "Домино". Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Пункт общественного питания с летней площадкой находился на улице Панфилова – Абдымомунова, вблизи Кыргызского национального академического театра драмы имени Т.Абдымомунова. Владельцем данного капитального строения являлся У.С.
Как сообщили в пресс-службе мэрии г. Бишкек, меры проводятся в рамках работы оперативного штаба по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории столицы. В составе штаба в тесном взаимодействии работают структурные подразделения мэрии, судебный департамент, госинспекция по экологической и технической безопасности, а также городская прокуратура.
Напомним, ДИЖС с начала февраля уже провела демонтаж незаконно воздвигнутых объектов. Как плановое мероприятие работы оперативного штаба первым состоялся снос пятиэтажного здания на пересечении улиц Токтогула и Манаса. А в начале этой недели разобрали ряд автомоек.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум