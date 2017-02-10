Минздраву КР поручено начать широкое внедрение системы электронного здравоохранения

10 февраля 2017, 16:33 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Вице-премьер-министр КР Чолпон Султанбекова приняла участие в работе заседания коллеги Министерства здравоохранения Кыргызской Республики по итогам 2016 года. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Вице-премьер-министр отметила, что некоторые показатели системы здравоохранения имеют тенденцию к стабилизации и снижению, а некоторые показатели показывают рост.

Она констатировала, что несмотря на снижение на 23,0% по сравнению с 2015 годом, показатель материнской смертности в республике остается достаточно высоким и составляет 29,7 на 100,0 тысяч живорожденных детей. В абсолютных числах умерло 47 женщин (2015 год - показатель 38,5, умерли 63 женщины). При этом отмечается рост показателя материнской смертности - на 7% в Баткенской области, а в Иссык-Кульской области показатель увеличился в 2,5 раза.

Относительно показателя младенческой смертности, то отмечается снижение - 16,6 на 1000 родившихся живыми (2015 год – 18,0). Однако при снижении данного показателя по всем регионам, отмечается рост младенческой смертности в Таласской области на 10,5%, а в Нарынской области – на 12,8% по сравнению с 2015 годом.

Чолпон Султанбекова отметила, что тревогу вызывает рост заболеваемости вирусными гепатитами на 27,4%, показатель которого в 2016 году составил 240,6 на 100 тыс населения (в 2015 году - 188,9 на 100000 населения).

Говоря о трудностях в системе здравоохранения, она отметила, что сохраняется дисбаланс в обеспеченности медицинскими кадрами, в ряде областей республики это показатель на 10,0 тысяч населения составляет менее 14,0. Тогда как средний республиканский показатель обеспеченности составляет 21,9. Также отмечается низкий уровень знаний и практических навыков студентов, выпускников и ординаторов медицинских образовательных организаций, которые зачастую уходят в частную медицину, выезжают за пределы республики.

"В 2016 году выявлены следующие серьезные нарушения в работе лечебных организаций. Так, экспертиза качества оказываемых медицинских услуг на первичном уровне выявила, что самые худшие показатели зафиксированы в учреждениях Джалал-Абадской, Ошской, Иссык-Кульской и Чуйской областей. Экспертиза качества оказываемых медицинских услуг на стационарном уровне выявила следующую картину. Дефекты в обследовании по республике составили 5,3%, дефекты в лечении – 12,3%, а необоснованные госпитализации – 5,8%. Самые плохие показатели отмечаются Таласской, Нарынской, Джалал-Абадской и Ошской областях, а также в городе Бишкек. По линии Фонда обязательного медицинского страхования в 2016 году зарегистрированы 3520 обращений от граждан страны, из которых 35% обращений было по поводу ненадлежащего качества медуслуг, 24% - по поводу нарушения этики со стороны медработников, 21% - по поводу необоснованного взимания финансовых средств", - отметила Чолпон Султанбекова.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что многие проблемы в системе здравоохранения остаются нерешенными и требуют пристального внимания со стороны руководства Министерства.

"В первую очередь необходимо изменить отношение медицинских работников к пациентам, к своей работе. Также необходимо изыскивать внутренние резервы, активно привлекать отечественных и зарубежных инвесторов. Проблемы по улучшению инфраструктуры и модернизации медицинского оборудования надо решать поэтапно, с определением приоритетов", - сказала она.

Вице-премьер-министр на 2017 год перед Министерством здравоохранения поставила ряд важных задач: начать реализацию ранее разработанных проектов ГЧП, улучшить основные показатели здоровья населения, широкое внедрение системы электронного здравоохранения, поэтапное внедрение Базового государственного медицинского страхования в организациях здравоохранения, повышение качества предоставления медицинских услуг населению.

В завершение вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова добавила, что в 2016 году закончили свою работу такие важные программы, как "Ден соолук", "Туберкулез – 4", Программа противодействия ВИЧ/СПИДу. В этой связи необходимо в срочном порядке внести на рассмотрение Правительства новые Программы по соответствующим направлениям.