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М.Абулгазиев: "Вхождение в ЕАЭС плодотворно сказалось на работе Соцфонда"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/m.abulgaz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409343-ru.html

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10 февраля 2017, 16:50       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Вхождение в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) плодотворно сказалось на работе Социального фонда Кыргызской Республики. Об этом заявил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев на коллегии ведомства, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
"При вхождении в ЕАЭС в качестве основных критериев рассматривались свободное перемещение рабочей силы, капитала и товаров. На сегодняшний день трудовые мигранты пополняют государственный бюджет более чем на 20 %, приносят пользу стране и обеспечивают свои семьи. Мы должны принять соответствующие меры по их выходу на пенсию в дальнейшем", - сказал Мухамметкалый Абулгазиев
Первый вице-премьер-министр поручил руководителям районных отделений Социального фонда вести тесную работу с населением и правильно информировать о социальных и пенсионных выплатах.
На данный момент Социальным фондом ежемесячно выделяется 3 млрд. сомов на пенсионные выплаты. В целом по республике 614 тысяч человек получают пенсии. За 2016 год при сборе платежей Соцфондом отмечен рост на свыше 2 млрд сомов.

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