Среди учащихся техникумов популярны технические специальности и здравоохранение, - отчет

10 февраля 2017, 16:06 Комментарии

За последние 5 лет число заведений профессионально-технического образования увеличилось с 132 до 136 единиц, при этом число частных организаций не изменилось. Об этом 10 февраля на пресс-конференции в Бишкеке сказала заведующая отделом социальной статистики Управления социально-демографической статистики и рынка труда Жылдыз Рахманова. По ее словам, увеличение происходило за счет государственных организаций.

"Наряду с увеличением числа СПУЗов увеличилась численность студентов с 83 тыс. человек в 2012-2013 учебном году до 91 тыс. человек в 2016-2017 учебном году", - сообщила она.

На начало 2016-2017 учебного года в СПУЗы республики было принято более 36 тыс. человек. Значительный рост численности студентов отмечен в городе Оше и Жалал-Абадской области.

Наиболее популярными специальностями среди поступающих в СПУЗы в 2016-2017 году являлось "образование", куда было зачислено 22% от общей численности принятых, "технические специальности и здравоохранение" -19%, "экономика и управление" -14%.