Минздраву поручено начать внедрение системы электронного здравоохранения

10 февраля 2017, 16:22 Комментарии

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова 10 февраля, приняла участие в работе заседания коллеги Министерства здравоохранения по итогам 2016 года, сообщает пресс-служба правительства.

Она констатировала, что, несмотря на снижение на 23% по сравнению с 2015 годом, показатель материнской смертности в республике остается достаточно высоким и составляет 29,7 на 100,0 тысяч живорожденных детей. В абсолютных числах умерло 47 женщин (2015 год — показатель 38,5, умерли 63 женщины). При этом отмечается рост показателя материнской смертности — на 7% в Баткенской области, а в Иссык-Кульской области показатель увеличился в 2,5 раза.

"Относительно показателя младенческой смертности, то отмечается снижение — 16,6 на 1000 родившихся живыми (2015 год – 18,0). Однако при снижении данного показателя по всем регионам, отмечается рост младенческой смертности в Таласской области на 10,5%, а в Нарынской области – на 12,8% по сравнению с 2015 годом. Тревогу вызывает рост заболеваемости вирусными гепатитами на 27,4%, показатель которого в 2016 году составил 240,6 на 100 тыс. населения (в 2015 году — 188,9 на 100 тыс. населения)", – говорится в сообщении.

Экспертиза качества оказываемых медицинских услуг на первичном уровне выявила, что самые худшие показатели зафиксированы в учреждениях Джалал-Абадской, Ошской, Иссык-Кульской и Чуйской областей. Экспертиза качества оказываемых медицинских услуг на стационарном уровне выявила следующую картину. Дефекты в обследовании по республике составили 5,3%, дефекты в лечении – 12,3%, а необоснованные госпитализации – 5,8%. Самые плохие показатели отмечаются Таласской, Нарынской, Джалал-Абадской и Ошской областях, а также в городе Бишкек.

"По линии Фонда обязательного медицинского страхования в 2016 году зарегистрированы 3520 обращений от граждан страны, из которых 35% обращений было по поводу ненадлежащего качества медуслуг, 24% — по поводу нарушения этики со стороны медработников, 21% — по поводу необоснованного взимания финансовых средств", – отметила Чолпон Султанбекова.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что многие проблемы в системе здравоохранения остаются нерешенными и требуют пристального внимания со стороны руководства министерства.

"В первую очередь необходимо изменить отношение медицинских работников к пациентам, к своей работе. Также необходимо изыскивать внутренние резервы, активно привлекать отечественных и зарубежных инвесторов. Проблемы по улучшению инфраструктуры и модернизации медицинского оборудования надо решать поэтапно, с определением приоритетов", – сказала она.

Вице-премьер-министр на 2017 год перед Министерством здравоохранения поставила ряд важных задач: начать реализацию ранее разработанных проектов ГЧП, улучшить основные показатели здоровья населения, широкое внедрение системы электронного здравоохранения, поэтапное внедрение Базового государственного медицинского страхования в организациях здравоохранения, повышение качества предоставления медицинских услуг населению.