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Закон "О государственно-частном партнерстве" не работает

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355211_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409339-ru.html

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Премьер поручил полномочным представителям правительства в областях, акимам, органам МСУ до 1 июня разработать и утвердить тарифы на питьевую воду

10 февраля 2017, 16:08       Комментарии

С момента принятия Закона "О государственно-частном партнерстве в КР", было инициировано 24 проекта, однако на данный момент ни один из них еще не реализован. Об этом заявил на круглом столе премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
Глава правительства подчеркнул, что ГЧП является важным инструментом реализации инфраструктурных, социальных и региональных проектов и долгосрочным взаимодействием по проектированию, финансированию, строительству, восстановлению, реконструкции объектов, а также по управлению существующими или вновь создаваемыми объектами.
"На данный момент необходимо активизировать применение механизма ГЧП в таких сферах, как строительство малых ГЭС, предоставление отдельных муниципальных услуг в городах, проекты в сфере здравоохранения, образования, социальной помощи", - подчеркнул Жээнбеков.
Премьер-министр отметил, что преференции и льготы, предоставляемые законом, весьма привлекательны для частного сектора. Предусмотрены разные виды государственной поддержки в виде гарантий, тарифных субсидий, льгот, отсрочек по уплате налогов и таможенных платежей, предоставлению прав на иное движимое и недвижимое имущество и исключительные права на деятельность.
Глава кабмина поручил руководителям государственных органов, полномочным представителям правительства в областях, акимам районов и мэрам городов принять исчерпывающие меры по обеспечению экономического роста через эффективное взаимодействие государства и частного сектора на местах и обеспечения эффективной эксплуатации объектов, находящихся в государственной собственности путем применения механизма ГЧП.

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