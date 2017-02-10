Предупрежден, значит, вооружен. Мэрия огласила список муниципальных стоянок

10 февраля 2017, 16:27 Комментарии

Гостевые и муниципальные парковки в Бишкеке - бесплатные, стоянки - 25 сомов в сутки за одну машину. На остальных стоянках стоимость пребывания транспортного средства определяется предпринимателями.Об этом ранее заявляла мэрия.

Сейчас на балансе дирекции муниципальных рынков и стоянок находится 19 стоянок и 173 парковки.

Напомним, на сегодняшний день все гостевые парковки, расположенные вдоль автомобильных дорог, являются бесплатными, и никакого сбора средств за парковку столичный муниципалитет не проводит, в том числе и парковки, расположенные у здания ЦУМа, на улице Токтогула, у ТЦ "Детский мир" и других торговых, развлекательных, спортивных центров, увеселительных заведений.

Столичный муниципалитет призывает горожан совместными усилиями бороться с незаконными сборщиками денежных средств за парковку в столице. О случаях незаконного сбора денег за парковки в столице можно сообщать по номеру 0550 96-56-82 (юридический отдел Дирекции муниципальных рынков, парковок и стоянок мэрии города Бишкек) и в отдел рынка земли управления земельными ресурсами по телефону 45-44-01.