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Предупрежден, значит, вооружен. Мэрия огласила список муниципальных стоянок

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355203_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409338-ru.html

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Ремонт дорог в Бишкеке — список улиц

10 февраля 2017, 16:27       Комментарии

Гостевые и муниципальные парковки в Бишкеке - бесплатные, стоянки - 25 сомов в сутки за одну машину. На остальных стоянках стоимость пребывания транспортного средства определяется предпринимателями.Об этом ранее заявляла мэрия.
Сейчас на балансе дирекции муниципальных рынков и стоянок находится 19 стоянок и 173 парковки.
Напомним, на сегодняшний день все гостевые парковки, расположенные вдоль автомобильных дорог, являются бесплатными, и никакого сбора средств за парковку столичный муниципалитет не проводит, в том числе и парковки, расположенные у здания ЦУМа, на улице Токтогула, у ТЦ "Детский мир" и других торговых, развлекательных, спортивных центров, увеселительных заведений.
Столичный муниципалитет призывает горожан совместными усилиями бороться с незаконными сборщиками денежных средств за парковку в столице. О случаях незаконного сбора денег за парковки в столице можно сообщать по номеру 0550 96-56-82 (юридический отдел Дирекции муниципальных рынков, парковок и стоянок мэрии города Бишкек) и в отдел рынка земли управления земельными ресурсами по телефону 45-44-01.

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