Бакетаев: Атамбаев, возможно, обсудит в Брюсселе вопрос санкций против РФ

10 февраля 2017, 16:16 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 16 февраля совершит рабочий визит в Бельгию, где обсудит вопросы, связанные с новым соглашением о сотрудничестве Кыргызстана и Евросоюза. В документе будет сделан акцент на экономические аспекты партнерства, которое должно стать "новым инструментом" в диалоге между ЕС и республикой.

По словам Бакетаева, за время независимости Кыргызстан подписал много соглашений и договоров с Евросоюзом.

"Очевидно, Атамбаев расскажет о процессах демократизации в стране, повышении экономического и социального состояния кыргызстанцев. Также будут затронуты вопросы проведения совместной политики безопасности в странах ЦА. Кроме того, будут обсуждаться вопросы защиты прав человека, которые возникли за последние шесть лет", - сказал эксперт.

Он отметил, что ЕС будет искать консенсуса по всем проблемам.

"Перед президентскими выборами Атамбаев должен сделать некий отчет о сотрудничестве с Евросоюзом, а также настроить парадигмы будущего партнерства Кыргызстана и ЕС. При этом не исключено, что будет разговор и о политике, проводимой в Европе по отношению к России", - считает политолог.

По его мнению, Кыргызстан "находится в одной связке" с РФ, поэтому проблема антироссийских санкций в глобальном масштабе касается и республики.