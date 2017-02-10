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Бакетаев: Атамбаев, возможно, обсудит в Брюсселе вопрос санкций против РФ

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409337-ru.html

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Решение по Т.Сарпашеву будет принято после изучения вопроса в установленном порядке - правительство

10 февраля 2017, 16:16       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 16 февраля совершит рабочий визит в Бельгию, где обсудит вопросы, связанные с новым соглашением о сотрудничестве Кыргызстана и Евросоюза. В документе будет сделан акцент на экономические аспекты партнерства, которое должно стать "новым инструментом" в диалоге между ЕС и республикой.
По словам Бакетаева, за время независимости Кыргызстан подписал много соглашений и договоров с Евросоюзом.
"Очевидно, Атамбаев расскажет о процессах демократизации в стране, повышении экономического и социального состояния кыргызстанцев. Также будут затронуты вопросы проведения совместной политики безопасности в странах ЦА. Кроме того, будут обсуждаться вопросы защиты прав человека, которые возникли за последние шесть лет", - сказал эксперт.
Он отметил, что ЕС будет искать консенсуса по всем проблемам.
"Перед президентскими выборами Атамбаев должен сделать некий отчет о сотрудничестве с Евросоюзом, а также настроить парадигмы будущего партнерства Кыргызстана и ЕС. При этом не исключено, что будет разговор и о политике, проводимой в Европе по отношению к России", - считает политолог.
По его мнению, Кыргызстан "находится в одной связке" с РФ, поэтому проблема антироссийских санкций в глобальном масштабе касается и республики.

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