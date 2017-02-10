За 5 лет число дошкольных организаций в Кыргызстане увеличилось в 2 раза, - Нацстатком

10 февраля 2017, 15:38 Комментарии

В последние годы по всей республике увеличился охват детей, которые получают дошкольное образование. Об этом 10 февраля на пресс-конференции в Бишкеке сказала заведующая отделом социальной статистики Управления социально-демографической статистики и рынка труда Жылдыз Рахманова. "Если в целом по республике в 2011 году охват составил более 14%, то в 2015 году - почти 20%. В 2015 году высокий охват наблюдался в городе Ош, Бишкек, Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областях", - сказала она.

По ее словам, число дошкольных образовательных организаций увеличилось с 741 в 2011 году до 1 тыс. 186 в 2015 году или более чем на половину. Наибольший рост (больше чем в 2 раза) зафиксирован в Таласской, Ошской и Баткенской областях.

Число дошкольных образовательных учреждений в целом по республике увеличилось в 1,6 раза.

"Наряду с увеличением государственных дошкольных организаций также увеличилось число частных в 2,3 раза", - сообщила она.