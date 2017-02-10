Панкратов будет со-председательствовать на 19-м заседании межправкомиссии в Москве

10 февраля 2017, 15:51 Комментарии

10 февраля состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Российской Федерации Болота Отунбаева с руководителем Федеральной таможенной службы РР, сопредседателем Кыргызско-Российской Межправительственной комиссии Владимиром Булавиным, сообщает пресс-служба диппредставительства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы проведения 19-го заседания данной комиссии в Москве 17 февраля.

"Отунбаев информировал собеседника о том, что в ходе предстоящего заседания Кыргызско-Российской Межправительственной комиссии с кыргызской стороны будет сопредседательствовать вице-премьер-министр Олег Панкратов. Стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, и сошлись во мнении о необходимости наращивать динамику двустороннего экономического взаимодействия, чему должна служить площадка кыргызско-российской межправкомиссии", – говорится в сообщении.