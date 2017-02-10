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Новости Кыргызстана

Глина и кусты защитят Бишкек от мусора — экологГлина и кусты защитят Бишкек от мусора — эколог

Панкратов будет со-председательствовать на 19-м заседании межправкомиссии в Москве

Источник:
http://knews.kg/2017/02/pankra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409333-ru.html

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10 февраля 2017, 15:51       Комментарии

10 февраля состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Российской Федерации Болота Отунбаева с руководителем Федеральной таможенной службы РР, сопредседателем Кыргызско-Российской Межправительственной комиссии Владимиром Булавиным, сообщает пресс-служба диппредставительства.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы проведения 19-го заседания данной комиссии в Москве 17 февраля.
"Отунбаев информировал собеседника о том, что в ходе предстоящего заседания Кыргызско-Российской Межправительственной комиссии с кыргызской стороны будет сопредседательствовать вице-премьер-министр Олег Панкратов. Стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, и сошлись во мнении о необходимости наращивать динамику двустороннего экономического взаимодействия, чему должна служить площадка кыргызско-российской межправкомиссии", – говорится в сообщении.

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