Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4465 (+0.0192) 
Евро: 74.3043 (+0.2948) 
Золото: 39.92 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Глина и кусты защитят Бишкек от мусора — экологГлина и кусты защитят Бишкек от мусора — экологЗа 5 лет число дошкольных организаций в Кыргызстане увеличилось в 2 раза, - НацстаткомЗа 5 лет число дошкольных организаций в Кыргызстане увеличилось в 2 раза, - Нацстатком

Состоялся первый за 25 лет рейс из Душанбе в Узбекистан

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355207_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409331-ru.html

Похожие новости

Молодые разработчики создали первую видеоигру на кыргызском языке. Мрачный мир "Маленького принца"

Состоялся первый за 25 лет рейс из Душанбе в Узбекистан

Из Душанбе в Ташкент вылетел первый за 25 лет самолет

В Узбекистане началась массовая конфискация имущества за коммунальные долги

Positiff: Трюк из "Матрицы" на ринге, первые каникулы Обамы с миллиардером

10 февраля 2017, 15:40       Комментарии

Самолет авиакомпании "Сомон Эйр" вылетел 10 февраля из международного аэропорта Душанбе в Ташкент. Возобновлено авиасообщение между столицами двух соседних стран, прекращенное четверть века назад.
Регистрация на рейс Душанбе - Ташкент началась в 7.30 по местному времени и первой ее прошла 57-летняя Джамиля Назарова, узбечка, проживающая в Таджикистане. Она рассказала, что впервые за последние 25 лет она совершает поездку к родственникам в Ташкент воздушным путем и уже через 45 минут окажется в их объятиях.
Томас Халлам, генеральный директор авиакомпании "Сомон Эйр" в беседе с журналистами сказал, что этот рейс в Ташкент – экспериментальный и технический, регулярные полеты между столицами начнутся 20 февраля. На вопрос о недовольстве пассажиров по поводу дороговизны авиабилетов на этот рейс он ответил, что сегодня в Ташкенте во встрече представителей авиакомпании и международного аэропорта Душанбе с узбекскими коллегами будет обсуждена и эта проблема.
"В Ташкенте мы обсудим вопрос частоты полетов, а также осуществления полетов в Душанбе со стороны узбекского авиаперевозчика", - сообщил Томас Халлам. Кроме того, по его словам, стороны обсудят вопрос возобновления полетов между другими городами Таджикистана и Узбекистана.
Напомним, авиакомпания "Сомон Эйр" 1 февраля сообщила о начале продажи билетов по маршруту Душанбе - Ташкент. В пресс-релизе компании было сказано, что "Сомон Эйр" намерена летать до окончания зимнего сезона раз в неделю – по понедельникам, в летнем сезоне же ожидается увеличение частоты рейсов до двух в неделю – по понедельникам и четвергам.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум