Глава ОО "Кыргыз эл баатырлары" рассказал о недвижимом имуществе О.Текебаева

10 февраля 2017, 15:40 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. У депутата Омурбека Текебаева после 2010 года появилось много недвижимости, в том числе ресторан "Фрунзе". Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил председатель ОО "Кыргыз эл баатырлары" Аманбол Бабакулов.

По его словам, О.Текебаеву принадлежит ресторан "Фрунзе", расположенный в Бишкеке, малый ГЭС и кафе рядом с ним.

"Также квартиры на ул. Баетова стоимостью в 60 тыс долларов, элитная квартира на Бокомбаева, 11/24, элитная квартира на улице Калыка Акиева и офис газеты "Супер-инфо" также принадлежат ему. Помимо этого, как он сам признавался, у него есть особняк, который все еще строится. Я хочу отметить, что район "Браво", где, собственно, и возводится дом для Омурбека Текебаева, считается элитным. Там живут одни богачи, как таксист, я могу сказать, что даже меня пропускали туда через проверку. По моим данным, участок в этом районе стоит свыше 200 тыс долларов. Откуда у простого депутата такие деньги? Хочу отметить, что обо всем этом я узнал, покопавшись два дня в интернете. У меня нет политических покровителей или связей. Я обычный таксист", - сказал активист.

Также А.Бабакулов уверен, что О.Текебаев завладел частью имущества Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

"Он был в хороших отношениях с Акаевым и хорошо знал все его имущество, после революции Текебаев захватил все. После он же помог избавиться от Бакиева и такая же ситуация с его имуществом", - добавил он, заявив, что после публикации о предстоящей пресс-конференции ему звонили из фракции "Ата Мекен" и предложили взятку за отказ от встречи с журналистами.