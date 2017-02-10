Судьбу Сарпашева решат после изучения вопроса "об участке Бакиева"

10 февраля 2017, 15:27 Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Решение о пребывании Тайырбека Сарпашева в должности главы Государственной регистрационной службы будет принято после изучения вопроса о земельном участке, который принадлежит доверенному лицу Максима Бакиева, сообщила пресс-служба правительства.

Ранее Генеральная прокуратура внесла премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову представление об освобождении Сарпашева от должности председателя ГРС. Основанием для этого, как отметили в ГП, стало его указание об исполнении решения суда об отмене ареста на недвижимое имущество на улице Скрябина, 45-45а, которое принадлежит доверенному лицу Максима Бакиева.

Сам Сарпашев заявил, что никаких нарушений не было - ведомство лишь исполнило решение суда. Он не исключает, что его хотят сместить с должности, чтобы повлиять на грядущие президентские выборы.

Представление Генпрокуратуры находится на рассмотрении у премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Кабмин будет решать судьбу Сарпашева после изучения этого вопроса.