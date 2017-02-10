Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4465 (+0.0192) 
Евро: 74.3043 (+0.2948) 
Золото: 39.92 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президенты Кыргызстана и Польши обменялись поздравительными телеграммамиПрезиденты Кыргызстана и Польши обменялись поздравительными телеграммамиМолодой активист просит власти довести дело экс-генпрокурора А.Саляновой до концаМолодой активист просит власти довести дело экс-генпрокурора А.Саляновой до конца

Судьбу Сарпашева решат после изучения вопроса "об участке Бакиева"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409329-ru.html

Похожие новости

Бакыт Торобаев заявил о своем участии в президентских выборах

Решение по Сарпашеву будет принято после изучения вопроса

Ми-ми-ми! 4 совета от "Азии MIX" для Урмата — участника шоу "Ты супер!"

Премьер изучает вопрос снятия Тайырбека Сарпашева с должности

Решение по Т.Сарпашеву будет принято после изучения вопроса в установленном порядке - правительство

10 февраля 2017, 15:27       Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Решение о пребывании Тайырбека Сарпашева в должности главы Государственной регистрационной службы будет принято после изучения вопроса о земельном участке, который принадлежит доверенному лицу Максима Бакиева, сообщила пресс-служба правительства.
Ранее Генеральная прокуратура внесла премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову представление об освобождении Сарпашева от должности председателя ГРС. Основанием для этого, как отметили в ГП, стало его указание об исполнении решения суда об отмене ареста на недвижимое имущество на улице Скрябина, 45-45а, которое принадлежит доверенному лицу Максима Бакиева.
Сам Сарпашев заявил, что никаких нарушений не было - ведомство лишь исполнило решение суда. Он не исключает, что его хотят сместить с должности, чтобы повлиять на грядущие президентские выборы.
Представление Генпрокуратуры находится на рассмотрении у премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Кабмин будет решать судьбу Сарпашева после изучения этого вопроса.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум