Глина и кусты защитят Бишкек от мусора — эколог

10 февраля 2017, 15:48 Комментарии

В настоящее время ведется работа по закрытию и рекультивации мусорного полигона Бишкека. На территории свалки работают бульдозер и 29 спецмашин для сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО). Неподалеку планируется организовать новый мусорный полигон.

По словам Пролса, главная цель рекультивации свалки - защита окружающей среды от вредного воздействия ТБО.

"Все отходы мы сдвинем в одну гору, спрессуем при помощи спецтехники и покроем огромным слоем глины, чтобы в скомпонованный мусор не попадали осадки. А на глине высадим траву и кустарник, чтобы ее не смыли дожди", - рассказал эколог.

Он отметил, что бишкекский полигон располагается на бывшем глиняном карьере. Такая "подушка" не позволит грязной воде проникнуть через почву в грунтовые воды, считает Пролс.