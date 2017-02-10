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Глина и кусты защитят Бишкек от мусора — эколог

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409328-ru.html

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Площадь нового мусорного полигона Бишкека составит 57 га

10 февраля 2017, 15:48       Комментарии

В настоящее время ведется работа по закрытию и рекультивации мусорного полигона Бишкека. На территории свалки работают бульдозер и 29 спецмашин для сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО). Неподалеку планируется организовать новый мусорный полигон.
По словам Пролса, главная цель рекультивации свалки - защита окружающей среды от вредного воздействия ТБО.
"Все отходы мы сдвинем в одну гору, спрессуем при помощи спецтехники и покроем огромным слоем глины, чтобы в скомпонованный мусор не попадали осадки. А на глине высадим траву и кустарник, чтобы ее не смыли дожди", - рассказал эколог.
Он отметил, что бишкекский полигон располагается на бывшем глиняном карьере. Такая "подушка" не позволит грязной воде проникнуть через почву в грунтовые воды, считает Пролс.

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