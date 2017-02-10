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Защитник экс-мэра Н.Тюлеева просит люстрировать трех депутатов "Ата Мекен" и одного из СДПК

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409327-ru.html

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10 февраля 2017, 15:11       Комментарии

Представитель "Кыргыз эл баатырлары" Аманбол Бабакулов просит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева поручить фракции СДПК разработать законопроект о люстрации и включить трех депутатов "Ата Мекена" Омурбека Текебаева, Аиду Салянову, Алмамбета Шыкмаматова и Ирину Карамушкину(СДПК) в список людей, не достойных быть парламентариями. Как сказал он 10 февраля на пресс-конференции АКИpress, многие говорят, что Салянова не имеет никакого отношения к коррупции, что на чиста, однако она отпустила криминального авторитета Азиза Батукаева, хотя в течение 10 дней как генеральный прокурор могла обжаловать решение суда.
"Текебаев 5 лет нормально общался с нынешним президентом, а перед выборами начал себя пиарить. Но прежде, чем кого-то обвинять, надо за собой смотреть, а не копать кому-то яму", - возмутился А.Бабакулов.
По его словам, О.Текебаеву принадлежит здание ресторана "Фрунзе" в Дубовом парке, квартира на ул.Баетова за 60 тыс. долларов, элитная квартира на ул.Боконбаева, квартира на К.Акиева. Сейчас депутат строит особняк за 250 тыс. долларов в элитном районе.
"Все это появилось у него после 2010 года. Он также перед выборами в Жогорку Кенеш использовал Мырзакматова [экс-мэр Оша Мелис Мырзакматов] и оставил его не с чем", - сказал А.Бабакулов.
Он попросил президента поручить СДПК разработать законопроект о люстрации и включить в список трех "атамекеновцев" и И.Карамушкину, как недостойных быть депутатами. Кроме того А.Бабакулов сообщил, что отсидел в СИЗО полгода по поручению А.Саляновой из-за того, что начал изучать дело в отношении экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева.
Напомним, осенью 2013 года А.Бабакулов был задержан в здании Ленинского районного суда за хулиганство. Как сообщала пресс-служба ГУВД столицы, после вынесения решения судьей Ленинского районного суда Аманом Сариевым в отношении Тюлеева, Бабакулов систематически приходил к судье и устраивал скандалы.
Сведения об организации "Кыргыз эл баатырлары" в базе данных Министерства юстиции отсутствует.

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