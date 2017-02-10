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Ветераны Погранслужбы возмущены поведением военнослужащих

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/vetera...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409325-ru.html

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10 февраля 2017, 15:17       Комментарии

Военнослужащие Государственной пограничной службы стали действовать не по уставу, считает ветеран Погранслужбы Кубаныч Сарыбаев.
В ходе пресс-конференции он прокомментировал недавнее выступление бывшего начальника контрольно-пропускного пункта "Ак-тилек-автодорожный" Талгата Аланова, в котором он заявил о незаконности своего увольнения.
"По моему мнению, проведение пресс-конференции это не правовой, а больше эмоциональный способ, что не свойственно для военного. И если ты хочешь обжаловать решение, то нужно обращаться к вышестоящему начальнику, ну уж никак не к общественности. В законном порядке по уставу нужно было обратиться к начальнику Генерального штаба и главнокомандующему, он мог обратиться с рапортом и привести аргументы, с чем именно он не согласен. А он нарушил установленные законом к нему требования", − сказал Сарыбаев.
Напомним, бывший начальник контрольно-пропускного пункта "Ак-тилек-автодорожный" Государственной пограничной службы Кыргызстана Талгат Аланов заявил, что был уволен из-за выявления фактов контрабанды.

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