Ветераны Погранслужбы возмущены поведением военнослужащих

10 февраля 2017, 15:17 Комментарии

Военнослужащие Государственной пограничной службы стали действовать не по уставу, считает ветеран Погранслужбы Кубаныч Сарыбаев.

В ходе пресс-конференции он прокомментировал недавнее выступление бывшего начальника контрольно-пропускного пункта "Ак-тилек-автодорожный" Талгата Аланова, в котором он заявил о незаконности своего увольнения.

"По моему мнению, проведение пресс-конференции это не правовой, а больше эмоциональный способ, что не свойственно для военного. И если ты хочешь обжаловать решение, то нужно обращаться к вышестоящему начальнику, ну уж никак не к общественности. В законном порядке по уставу нужно было обратиться к начальнику Генерального штаба и главнокомандующему, он мог обратиться с рапортом и привести аргументы, с чем именно он не согласен. А он нарушил установленные законом к нему требования", − сказал Сарыбаев.

Напомним, бывший начальник контрольно-пропускного пункта "Ак-тилек-автодорожный" Государственной пограничной службы Кыргызстана Талгат Аланов заявил, что был уволен из-за выявления фактов контрабанды.