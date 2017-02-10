В г.Ош в 2016 году совершено более 2,4 тыс преступлений, из них раскрыты около 2 тыс

10 февраля 2017, 14:55 Комментарии

Ош, 10 февраля /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош в 2016 году совершено 2 тыс 411 преступлений, 1 тыс 830 из которых полностью раскрыты. Раскрываемость преступлений составило 75,9 %. Об этом сообщили в УВД города Ош.

По данным ведомства, в 2016 году совершены 95 тяжких преступлений, 35 из них раскрыты, совершены 13 убийств, все убийства полностью раскрыты, разбойное нападение – 16 из них раскрыто 14 преступлений, грабеж – 147, раскрыто из них 133 преступления, изнасилования – 18, все преступления связанные с изнасилованием раскрыты.

Также в 2016 году совершены преступления по статье мошенничество – 457, раскрыты 402 преступления, воровство – 747, раскрыто 590 преступлений, угон – 24, раскрыто 23 преступления.