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В г.Ош в 2016 году совершено более 2,4 тыс преступлений, из них раскрыты около 2 тыс

Источник:
http://kabar.kg/news/v-g.osh-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409324-ru.html

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Милиционеры отрапортовали о раскрытии кражи ведра с молоком

10 февраля 2017, 14:55       Комментарии

Ош, 10 февраля /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош в 2016 году совершено 2 тыс 411 преступлений, 1 тыс 830 из которых полностью раскрыты. Раскрываемость преступлений составило 75,9 %. Об этом сообщили в УВД города Ош.
По данным ведомства, в 2016 году совершены 95 тяжких преступлений, 35 из них раскрыты, совершены 13 убийств, все убийства полностью раскрыты, разбойное нападение – 16 из них раскрыто 14 преступлений, грабеж – 147, раскрыто из них 133 преступления, изнасилования – 18, все преступления связанные с изнасилованием раскрыты.
Также в 2016 году совершены преступления по статье мошенничество – 457, раскрыты 402 преступления, воровство – 747, раскрыто 590 преступлений, угон – 24, раскрыто 23 преступления.

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