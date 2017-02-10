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Ветераны пограничники считают, что майор ГПС Аланов не должен был выносить сор из избы

Источник:
http://kabar.kg/news/veterany-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409323-ru.html

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10 февраля 2017, 15:10       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Салтанат Абдраева - Кабар/. "Майор Талгат Аланов должен был обжаловать решение своего командира в законном порядке, а не выносить на публичную плоскость", - заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" ветеран пограничной службы Кубаныч Сарыбаев.
Отметим, майора Талгат Аланова был выведен в распоряжение управление кадров Государственной пограничной службы (ГПС) КР. Потому что воспрепятствовал пропуску груза из Казахстана в Кыргызстан через КПП "Актилек-автодорожный", ссылаясь на отсутствие справки с налоговой службы. За беспрепятственный провоз груза подчиненные Аланова потребовал от лица, сопровождавшего груз - вознаграждение. Однако сам майор Аланов провел пресс-конференцию и сообщил, что его уволили за то, что он мешал заниматься контрабандой.
"На месте майора Аланова я бы обратился к вышестоящему командиру с рапортом. То есть, в законном порядке попытался бы решить этот вопрос, а не проводить пресс-конференцию. Я лично, к этому отношусь так, что проведение пресс-конференции военнослужащим, тем более действующим – это скорее эмоциональное его состояние. Военнослужащий имеет особый статус. И если ты не согласен с решением командира, то ты имеешь право обжаловать у вышеуказанного командира. Если он не согласен с тем, что его временно отстранили со службы, он должен был обжаловать в законном порядке, а не вносить на такую публичную плоскость", - сказал К.Сарыбаев.
По его словам, всех этих мер не было предпринято, а внутренняя ссора была вынесена из избы. "Действующему военнослужащему не положено так поступать. Тем более решения командира не обсуждается. Вы понимаете, что мы можем получить, если такое продолжится? Мы столкнемся с тем, что из-за решения командира будут проходить митинги, протесты и так далее. Когда военнослужащие прибегают к такому виду решения вопросов, нарушает установленные законом к нему требования", - сказал К.Сарыбаев и отметил, что не понимает его мотивацию.
Также в свою очередь ветеран пограничной службы Таалайбек Усубалиев отметил, что военнослужащий неуполномоченный работать со СМИ не может проводить пресс-конференции и общаться с представителями прессы. "Это может привести к тому, что каждый военный не согласный с решением своего командира будет выступать и давать пресс-конференцию. Что это? Вы сами скажете, что у нас за армия, что за военные. Вот почему только уполномоченные лица могут разговаривать с журналистами и давать какую-то информацию", - сказал он.

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