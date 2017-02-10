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Молодой активист просит власти довести дело экс-генпрокурора А.Саляновой до конца

Источник:
http://kabar.kg/news/molodoi-a...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409322-ru.html

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10 февраля 2017, 15:19       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Молодой активист просит власти довести уголовное дело экс-генпрокурора Аиды Салянов до конца.
В ходе пресс-конференции в Бишкеке председатель общественного объединения "Кыргыз Эл баатырлары" Аманбол Бабакулов заявил о том, что в свое время А.Салянова будучи генпрокурором незаконно посадила его в СИЗО на 6 месяцев.
А.Бабакулов рассказал, что после осуждения Наримана Тюлеева обратился к судье с просьбой обосновать свое решение о заключении под стражу экс-мэра на 11 лет.
"В первый раз судья Аман Сариев не принял меня, потом я устроил митинг. После чего на меня написали заявление и забрали в Ленинское УВД. Но меня отпустили, сказав, что это простое хулиганство. Однако через два часа меня вызвали в прокуратуру. В итоге выяснилось, что мне вменяют 4 статьи и посадили на 6 месяцев в СИЗО, а стояла за всем этим генпрокурор Аида Салянова. Все из-за того, что я был защитником Наримана Тюлеева", - говорит активист.
Также А.Бабакулов отметил, что в последний раз, когда ГКНБ допрашивала А.Салянову, то О.Текебаев буквально вытащил ее оттуда, устроив у здания митинг.
"Это дело надо довести до конца, потому что это не только мой интерес, но и всего общества. Сейчас в Жогорку Кенеше создали комитет по защите Саляновой, куда вошли депутаты фракции "Ата Мекена". Если она считает себя невиновной, то зачем ей вообще такая защита?", - недоумевает он.

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