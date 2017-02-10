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Штормовое предупреждение: В горных районах сохраняется опасность схода снежных лавин

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409321-ru.html

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Осторожно: Снежные лавины могут сойти на автодорогах Кыргызстана

10 февраля 2017, 14:37       Комментарии

В связи с ожидаемыми и выпавшими осадками в горных районах и на автодорогах страны 10-12 февраля сохраняется опасность схода снежных лавин и снежных заносов, снежного наката и гололедных явлений. Об этом сообщает Кыргызгидромет.
Речь идет об автодороках Бишкек-Ош (перевал Төө-Ашуу) 121-138, (Ала-Бел, ущелье Чычкан) 198-265 км, перевал Көк-Бель 351-365 км, Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу 65-90 км, Ала-Бука-Каныш-Кыя 65-90 км, Красная Горка-Ак-Таш 1-9 км, Казарман-Актал-Чат (перевал Кара-Көө) 67-94 км, (на участке Ийри-Суу 42-44 км), Арал-Миң-Куш 1-10 км, и на автодорогах Каракол-Эңилчек (Чоң-Ашуу) 45-92 км, Барскоон-Ак-Шыйрак (перевал Барскоон) и на автодороге Сөөк (60-68 км).
На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

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