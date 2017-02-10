На большей части территории Кыргызстана ожидается снег — прогноз погоды на 11 февраля

10 февраля 2017, 14:43 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 11 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в отдельных районах Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской областей снег, по остальной территории без осадков.

11 февраля днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской областей, в отдельных районах Баткенской, Ошской, Нарынской областей снег, в Иссык-Кульской области без осадков.

В Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: -3...-8

днем: 0...-5

Таласская область

ночью: -4...-9

днем: 0...-5

Баткенская область

ночью: -2...-7

днем: +1...+6

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -2...-7

днем: +1...+6

Иссык-Кульская область

ночью: -6...-11

днем: 0...+5

Нарынская область

ночью: -23...-28

днем: -10...-15

В Бишкеке временами снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -4...-6, максимальная температура воздуха днем 0...-2.