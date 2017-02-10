Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4465 (+0.0192) 
Евро: 74.3043 (+0.2948) 
Золото: 39.92 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Чаще всего кыргызстанцы умирают от болезней системы кровообращенияЧаще всего кыргызстанцы умирают от болезней системы кровообращенияШтормовое предупреждение: В горных районах сохраняется опасность схода снежных лавинШтормовое предупреждение: В горных районах сохраняется опасность схода снежных лавин

На большей части территории Кыргызстана ожидается снег — прогноз погоды на 11 февраля

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409320-ru.html

Похожие новости

За 5 лет число дошкольных организаций в Кыргызстане увеличилось в 2 раза, - Нацстатком

Президенты Кыргызстана и Польши обменялись поздравительными телеграммами

"Я не виновата, мама!" — о кыргызстанцах, осужденных за рубежом

Чаще всего кыргызстанцы умирают от болезней системы кровообращения

В Кыргызстане отмечают 110-летие кыргызского писателя Мукая Элебаева

10 февраля 2017, 14:43       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 11 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в отдельных районах Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской областей снег, по остальной территории без осадков.
11 февраля днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской областей, в отдельных районах Баткенской, Ошской, Нарынской областей снег, в Иссык-Кульской области без осадков.
В Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -3...-8
днем: 0...-5
Таласская область
ночью: -4...-9
днем: 0...-5
Баткенская область
ночью: -2...-7
днем: +1...+6
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -2...-7
днем: +1...+6
Иссык-Кульская область
ночью: -6...-11
днем: 0...+5
Нарынская область
ночью: -23...-28
днем: -10...-15
В Бишкеке временами снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -4...-6, максимальная температура воздуха днем 0...-2.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум