На большей части территории Кыргызстана ожидается снег — прогноз погоды на 11 февраля

10 февраля 2017, 14:43 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 11 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в отдельных районах Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской областей снег, по остальной территории без осадков.
11 февраля днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской областей, в отдельных районах Баткенской, Ошской, Нарынской областей снег, в Иссык-Кульской области без осадков.
В Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -3...-8
днем: 0...-5
Таласская область
ночью: -4...-9
днем: 0...-5
Баткенская область
ночью: -2...-7
днем: +1...+6
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -2...-7
днем: +1...+6
Иссык-Кульская область
ночью: -6...-11
днем: 0...+5
Нарынская область
ночью: -23...-28
днем: -10...-15
В Бишкеке временами снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -4...-6, максимальная температура воздуха днем 0...-2.