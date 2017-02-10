Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4465 (+0.0192) 
Евро: 74.3043 (+0.2948) 
Золото: 39.92 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Я не виновата, мама!" — о кыргызстанцах, осужденных за рубежом"Я не виновата, мама!" — о кыргызстанцах, осужденных за рубежомЧаще всего кыргызстанцы умирают от болезней системы кровообращенияЧаще всего кыргызстанцы умирают от болезней системы кровообращения

Общественные активисты обвинили журналиста в оскорблении чувств верующих мусульман

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409319-ru.html

Похожие новости

Молодой активист просит власти довести дело экс-генпрокурора А.Саляновой до конца

Замминистра МВД опроверг информацию об избиении журналиста Сартбаева

Журналиста Зулпукара Сапанова обвинили в разжигании межрелигиозных конфликтов

Правительство вынесло на общественное обсуждение проект постановления о введении идентификационных паспортов (эскиз)

И вновь трясет. Дрожь земли на этот раз почувствовали в Нарынской области

10 февраля 2017, 14:47       Комментарии

Журналист Зулпукар Сапанов в своих статьях, опубликованных в газетах "Жаны Ордо", "Азия Ньюс", а также в своей книге "Кыдыр санжырасы" оскорбил символы всех трех религий - Ислама, Христианства и Иудаизма. Об этом сообщил директор аналитического центра "Религия, право и политика" Кадыр Маликов на пресс-конференции в Бишкеке.
З.Сапанов в своей книге утверждает, что Кыдыр [мудрец, мыслитель] является Богом, а Аллах является шайтаном, которого породил огонь.
По словам К.Маликова, Госкомрелигия провела экспертизу по этим статьям и книге. "Данные материалы представляют угрозу, там идут прямые оскорбления религиозных символов Ислама, Христианства и Иудаизма. Автор книги, оскорбляя религиозные чувства, перешел все границы. Это можно расценивать как разжигание религиозных конфликтов и экстремизм", - сказал он.
К.Маликов пояснил, что подобные материалы появлялись в течение 5 лет. "Государству необходимо обратить внимание на всю идеологию данного течения. Кто стоит за ними? Откуда кукловоды, какие страны руководят этим проектом? Я был в России, там, среди татар и башкир есть подобные явления, когда секты призывают к неоязычеству, оскорбляя чувства верующих", - сказал он.
К.Маликов считает, что это целый проект для разжигания конфликта между религиями.
"Ведется информационная война. Мы не позволим, чтобы Кыргызстан превратился в "Шарль Эбдо" [французский журнал, публикующий карикатуры]. Мы будем защищать не только пророка Мухаммада, но и Моисея и других пророков. Нас поддерживает Русская православная церковь. Сегодня это прецедент, когда есть открытые оскорбления религиозных символов", - сказал он.
Общественный деятель Турсунбай Бакир уулу отметил, что ГКНБ и прокуратура должны выяснить, откуда идут деньги.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум