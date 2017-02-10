Общественные активисты обвинили журналиста в оскорблении чувств верующих мусульман

10 февраля 2017, 14:47 Комментарии

Журналист Зулпукар Сапанов в своих статьях, опубликованных в газетах "Жаны Ордо", "Азия Ньюс", а также в своей книге "Кыдыр санжырасы" оскорбил символы всех трех религий - Ислама, Христианства и Иудаизма. Об этом сообщил директор аналитического центра "Религия, право и политика" Кадыр Маликов на пресс-конференции в Бишкеке.

З.Сапанов в своей книге утверждает, что Кыдыр [мудрец, мыслитель] является Богом, а Аллах является шайтаном, которого породил огонь.

По словам К.Маликова, Госкомрелигия провела экспертизу по этим статьям и книге. "Данные материалы представляют угрозу, там идут прямые оскорбления религиозных символов Ислама, Христианства и Иудаизма. Автор книги, оскорбляя религиозные чувства, перешел все границы. Это можно расценивать как разжигание религиозных конфликтов и экстремизм", - сказал он.

К.Маликов пояснил, что подобные материалы появлялись в течение 5 лет. "Государству необходимо обратить внимание на всю идеологию данного течения. Кто стоит за ними? Откуда кукловоды, какие страны руководят этим проектом? Я был в России, там, среди татар и башкир есть подобные явления, когда секты призывают к неоязычеству, оскорбляя чувства верующих", - сказал он.

К.Маликов считает, что это целый проект для разжигания конфликта между религиями.

"Ведется информационная война. Мы не позволим, чтобы Кыргызстан превратился в "Шарль Эбдо" [французский журнал, публикующий карикатуры]. Мы будем защищать не только пророка Мухаммада, но и Моисея и других пророков. Нас поддерживает Русская православная церковь. Сегодня это прецедент, когда есть открытые оскорбления религиозных символов", - сказал он.

Общественный деятель Турсунбай Бакир уулу отметил, что ГКНБ и прокуратура должны выяснить, откуда идут деньги.