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Молодые разработчики создали первую видеоигру на кыргызском языке. Мрачный мир "Маленького принца"

 

Фотографии: akipress.kg

     

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409318-ru.html

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10 февраля 2017, 15:02       Комментарии

Кыргызстанская молодая команда разработчиков видеоигр Grimwood Team создала видеоигру World of One, которая прошла Greenlight - команда получила поддержку сообщества Steam (площадка цифровой дистрибуции игр).
Команда состоит из 5 человек: Андрей "Amortiz" Грибинюк - геймдизайнер и художник, Сергей Алексеев и Роман Труфанов - программисты, Валентин Пархоменко (Киев, Украина) и Сергей Харченко - музыкальное и звуковое сопровождение игры.
Ребята рассказали в интервью АКИpress о своей видеоигре и что означает получение поддержки Steam.
- Что значит пройти Greenlight?
- Greenlight - это конкурс по отбору игр, которые впоследствии будут распространяться в сети дистрибуции Steam. Процедура довольно проста: необходимо выложить в специально отведенном разделе Steam информацию по игре - описание, скриншоты, геймплейный трейлер - далее пользователи Steam могут проголосовать за проект.
Чем больше голосов отдано "за" то, что пользователи хотят видеть эту игру и купить ее, и чем больше комментариев оставлено к игре, тем выше шанс того, что сотрудники Steam свяжутся с создателями игры и предложат им выпустить ее на данной площадке.
Мы не первые разработчики, которые подались в Steam из Кыргызстана - мы знаем как минимум два проекта, которые тоже получили "зеленый свет", но, к сожалению, полноценно они еще не выпущены. Если и есть другие игры, которые уже добились успеха на данной площадке, но мы о них не знаем. Поэтому утверждать, что мы - первые разработчики из Кыргызстана, которые смогли полноценно попасть в Steam - мы не можем. Но мы можем с большей степенью уверенности утверждать, что мы будем первым проектом в Steam на кыргызском языке.
- Расскажите о себе. Как вы научились всему?
- Мы - молодая команда разработчиков видеоигр Grimwood Team. Большая часть команды живет и работает в Кыргызстане, за исключением основного композитора игры Валентина Пархоменко, он проживает в Киеве. Учились мы в КРСУ и Политехе (КГТУ им.Раззакова). Процесс обучения именно созданию видеоигр происходил непосредственно во время создания игры - в наше время всю интересующую информацию можно найти в сети Интернет.
- Я так понял, это не первая ваша видеоигра (возможно, первая широкомасштабная)? Почему вы решили посвятить себя этому?
- Этот проект является первым, созданным в данном составе команды. До этого у каждого были маленькие игры в портфолио, к примеру, первая версия World of One, разработанная и выпущенная еще в 2011 году Андреем "Amortiz'ом" самостоятельно.
Посвятить себя этому непростому делу мы решили из-за большой любви к компьютерным играм, а также из-за любви к самому процессу их создания, поскольку это является не просто интеллектуальной задачей, но и творческой. Мы не планируем останавливаться на одном проекте, а продолжать создавать игры и развиваться в данном направлении.
Дополнительно мы в данный момент подаем документы, чтобы попасть в Парк высоких технологий, что несоизмеримо упростит задачу выплаты налогов и получения прибыли из-за рубежа. Также, если есть энтузиасты, умеющие программировать, писать музыку, рисовать или же что-то еще, и желающие попробовать себя в этом деле, мы с удовольствием постараемся принять их в нашу команду для работы над следующими проектами!
- Расскажите о сюжете игры. На какую аудиторию она ориентирована (возраст, страна)?
- Сюжет игры завязан на похождениях человека, который живет в собственном маленьком мире, в котором есть все - уютный домик, двор с креслом-качалкой, цветами и деревьями, и даже собственный парк развлечений с музыкой, бесконечным запасом фейерверков, и даже колесо обозрения, с которого можно дотянуться до звезд! Ничто не мешает вашему уединению, и лишь маленькое чувство беспокойства говорит вам, что что-то идет не так. Но в один день все кардинально меняется, и теперь вам предстоит выяснить, что же на самом деле скрывает этот мир...
World of One - инди-платформер с физикой маленькой планетки, в котором вы погружаетесь в зловещую и темную атмосферу уныния и депрессии. И теперь вам необходимо узнать, почему вы живете в этом мире, как вы сюда попали, и почему остается так много вопросов, и так мало ответов.

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