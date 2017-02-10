Фильм "Завещание отца" выиграл главный приз кинофестиваля в Индии

10 февраля 2017, 14:32 Комментарии

Фильм "Завещание отца" выиграл главный приз Международного кинофестиваля в Бенгулуре (Индия). Об этом сообщила член жюри Дальмира Тилепбергенова.

Картина выиграла главный приз в основной программе "Лучший Азиатский фильм".

"Второй год подряд кыргызские фильмы побеждают в конкурсе Азиатских фильмов на международном кинофестивале в Бенгалору! Фильм "Атанын керези " достойно представил кыргызское кино", - написала она.

Напомним, ранее фильм "Завещание отца" уже получил главный приз "Золотой зенит" на международном кинофестивале в Монреале (Канада) и несколько других наград в международных кинофестивалях. Он вошел в лонг-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", но не смог попасть в шорт-лист. Также фильм был выдвинут на российскую кинопремию "Ника".

Картина "Завещание отца" рассказывает о молодом человеке Азате, который привозит в Кыргызстан тело и завещание отца. Тот в период развала СССР занял много денег и сбежал в США, но всегда хотел быть похороненным на земле предков. Расплатившись с долгами родителя, Азат встречается с друзьями и становится свидетелем разных жизненных ситуаций. Он заново открывает для себя свою малую родину.