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Фильм "Завещание отца" выиграл главный приз кинофестиваля в Индии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355197_fi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409316-ru.html

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10 февраля 2017, 14:32       Комментарии

Фильм "Завещание отца" выиграл главный приз Международного кинофестиваля в Бенгулуре (Индия). Об этом сообщила член жюри Дальмира Тилепбергенова.
Картина выиграла главный приз в основной программе "Лучший Азиатский фильм".
"Второй год подряд кыргызские фильмы побеждают в конкурсе Азиатских фильмов на международном кинофестивале в Бенгалору! Фильм "Атанын керези " достойно представил кыргызское кино", - написала она.
Напомним, ранее фильм "Завещание отца" уже получил главный приз "Золотой зенит" на международном кинофестивале в Монреале (Канада) и несколько других наград в международных кинофестивалях. Он вошел в лонг-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", но не смог попасть в шорт-лист. Также фильм был выдвинут на российскую кинопремию "Ника".
Картина "Завещание отца" рассказывает о молодом человеке Азате, который привозит в Кыргызстан тело и завещание отца. Тот в период развала СССР занял много денег и сбежал в США, но всегда хотел быть похороненным на земле предков. Расплатившись с долгами родителя, Азат встречается с друзьями и становится свидетелем разных жизненных ситуаций. Он заново открывает для себя свою малую родину.

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