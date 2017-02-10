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Общественные активисты обвинили журналиста в оскорблении чувств верующих мусульманОбщественные активисты обвинили журналиста в оскорблении чувств верующих мусульманНа большей части территории Кыргызстана ожидается снег — прогноз погоды на 11 февраляНа большей части территории Кыргызстана ожидается снег — прогноз погоды на 11 февраля

Чаще всего кыргызстанцы умирают от болезней системы кровообращения

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355201_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409315-ru.html

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10 февраля 2017, 14:44       Комментарии

Чаще всего кыргызстанцы умирают от болезней системы кровообращения. Об этом сегодня, 10 февраля, по итогам коллегии Минздрава сообщила консультант пресс-центра Елена Баялинова.
По итогам 2016 года отмечалось незначительное снижение показателя рождаемости, который составил 25,9% на тысячу человек, тогда как в 2015 году показатель составлял 27,4%.
Показатель общей смертности населения в 2016 году также снизился и составил 5,4 на тысячу человек.
Основными причинами смертности населения в республике остаются болезни системы кровообращения – 50,4%, новообразования –12% , внешние причины смерти– 8,4%, болезни органов пищеварения – 6,4%, органов дыхания - 5,7%.
Всего в прошлом году в стационарах пролечились более 830 тысяч человек.

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