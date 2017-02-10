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В службу "185" мэрии Бишкека за неделю поступило более 1 тыс жалоб и обращений

Источник:
http://kabar.kg/news/v-sluzhbu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409314-ru.html

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10 февраля 2017, 14:32       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. С 3 по 9 февраля этого года в службу оперативного реагирования "185" от жителей города поступило 1 тысяча 9 жалоб и обращений, из них было зарегистрировано 114 обращений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
Большая часть поступивших звонков носила справочный характер.
Мэрия города Бишкек модернизировала службу оперативного реагирования, и теперь горожане могут звонить на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 -182-185.
Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку в выявлении нарушителей чистоты и по-прежнему присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557- 99-79-27;
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554 95-55-09;
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 33-66-40;
Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) — 0555 44-71-54.

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