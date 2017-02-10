"Я не виновата, мама!" — о кыргызстанцах, осужденных за рубежом

10 февраля 2017, 14:49 Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. 24-летняя Алтынай из Кара-Куля была осуждена в России на пять лет лишения свободы за кражу. Ее мать Айгуль Асанова (имя изменено) сейчас проводит дни не в ожидании помощи от дочери, которая уехала на заработки, а в ожидании самой дочери. Но увидеться в ближайшее время им не удастся - после вступления приговора в силу прошел всего год.

Айгуль Асанова рано потеряла мужа, она сама поднимала на ноги двоих сыновей и дочь. Четыре года назад женщина не смогла оплатить учебу дочери-второкурсницы и решила отправить ее к подруге, которая уже много лет работала в Москве. Год назад девушку заподозрили в хищении дорогих вещей в доме, где она работала, и осудили.

По словам Асановой, первые полгода в России дочь трудилась посудомойкой в арабском фастфуде, а позже знакомая подыскала ей работу сиделки.

"Она ухаживала за пожилой женщиной в Санкт-Петербурге, наняли ее сын и невестка этой старушки. Дочь проработала у нее год и восемь месяцев", - рассказала мать.

По ее словам, однажды невестка пожилой женщины заявила в милицию, что из дома пропали золотые украшения и икона. Сиделка рассказала, что к бабушке неоднократно приходил внук с друзьями и другие родственники, однако во всем обвинили ее саму.

Денег на адвоката у кыргызстанки не было. А ее мать, работающая учителем в школе, получает всего 8 тысяч сомов и не смогла приехать в Питер до суда.

"Сыновья живут в Кара-Куле, у них есть семьи, а заработок небольшой. Ребята из кыргызской диаспоры помогали дочери до суда, нашли ей адвоката. Я общалась с ними по телефону, потом они куда-то пропали... Втайне от родных я заняла деньги у знакомых и приехала в Россию за два дня до суда", - сказала Асанова.

Женщину встретила подруга, на судебное заседание они отправились вместе. По словам Айгуль Асановой, услышав приговор, она подумала, что сердце не выдержит.

"Дочка, плача, крикнула: "Мама, я не виновата!". Я видела ее лишь раз - в зале суда, а подруга потом рассказала, что два раза носила передачу в тюрьму", - расплакалась женщина.

Она объяснила, что не смогла подать апелляционную жалобу, так как "пока опомнилась от шока, сроки уже прошли", да и трудно в чужой стране без поддержки.

"Потом в Бишкеке я пыталась попасть на прием к омбудсмену, но не получилось. Один знакомый, у которого сын тоже осужден в России, рассказал, что общается с ним по телефону. Не знаю, правда это возможно или нет, но так хочется услышать голос доченьки, узнать, как она там", - призналась мать.

И дым отечества... Кыргызстанцев, осужденных за рубежом, довольно много: по данным МИД, сегодня 1 793 наших соотечественника отбывают наказание в разных странах. Больше всего их в России - 1 354 человека. Следом идет Казахстан - здесь отбывают срок 359 граждан КР. В Таджикистане их 27, а в Китае 20. В Германии осуждены 14 кыргызстанцев, в других странах - по 2-3.

Согласно информации все того же МИД, большинство наших граждан осуждены в других государствах за перевозку наркотиков и кражи. Многие отбывают наказание за незаконное пересечение государственных границ.

Кто поможет, кто поймет? Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что осужденные за границей кыргызстанцы и их родственники часто обращаются с просьбой об экстрадиции в МИД или посольства страны.

"Министерство постоянно проводит соответствующую работу по дипломатическим каналам, но основная часть документов проходит по линии Генпрокуратуры - процесс экстрадиции отнесен к ее ведению. Поэтому целесообразно обращаться напрямую в надзорный орган", - заявлено в сообщении ведомства.

Кыргызстан подписал двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам со многими странами, в том числе с государствами Центральной Азии, Россией, Азербайджаном, Китаем, Латвией, Монголией. Кроме того, ведутся переговоры о заключении подобных соглашений с Южной Кореей и ОАЭ.

Это сладкое слово "свобода" Среди осужденных за рубежом кыргызстанцев есть граждане, которые были освобождены из мест лишения свободы по амнистии. Так, в 2015 году в России на свободу вышли более 100 сограждан. Причиной объявления амнистии в честь 70-летия победы в ВОВ и 25-летия СНГ стало письмо президента Кыргызстана с соответствующей просьбой, отправленное годом ранее.

Не всегда они возвращаются 4 февраля 2016 года в Урумчи (Китай) была казнена гражданка КР Светлана Кубаева. Силовики задержали ее в ноябре 2010-го в аэропорту Урумчи. В багаже 51-летней кыргызстанки обнаружили два пакета с 7,2 килограмма героина.

Приговор исполнили путем введения смертельной инъекции.

Мнение правозащитника Директор объединения "Институт общественного анализа" Рита Карасартова считает, что кыргызстанцам, которые работают или учатся за пределами республики, должны оказывать правовую помощь посольства или консульские отделы.

"Мне очень нравится работа посольства Кыргызстана в РФ. К нам часто обращаются за юридической помощью из России и на вопрос: "Как вы узнали о нас?" - отвечают, что в посольстве. У дипломатов, оказывается, есть целый список правозащитников, к которым они направляют нуждающихся в правовой помощи", - сказала Карасартова.

Эксперт подчеркнула: прежде чем отправиться в другую страну, всегда желательно ознакомиться с ее законами.