10 февраля 2017, 13:17 Комментарии

Жители Бишкека задолжали 615 тыс. сомов за вывоз мусора. Об этом на пресс-конференции сообщил сотрудник предприятия "Тазалык" Муратбек Эсенов.

По его словам, ежемесячная плана за одного бишкекчанина за вывоз мусора составляет 22,5 сома. Ежегодно население недоплачивает около 10 млн сомов денежных средств.

Как сообщил М.Эсенов, ежедневно "Тазалык" из Бишкека вывозит 500 тонн мусора. Помимо "Тазалыка" по городу работает еще ряд частных компаний.

"В Бишкекском санитарном полигоне работают 150-160 автомашин. Некоторые специализированные машины, некоторые самосвалы. За декабрь 2016 года на свалку поступило 48 тыс. кубометров или 21 тонна бытовых отходов. В весенне-летний период показатели больше", - сообщил начальник полигона Болот Асаналиев.