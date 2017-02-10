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Решение по Сарпашеву будет принято после изучения вопроса

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355195_re...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409309-ru.html

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10 февраля 2017, 14:14       Комментарии

Относительно представления, направленного Генеральной прокуратурой на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева, аппарат правительства сообщает следующее.
Указанное представление поступило в аппарат правительства и находится на рассмотрении главы кабинета министров.
Решение о возможности нахождения Сарпашева на посту председателя Государственной регистрационной службы будет принято после изучения вопроса в установленном порядке.

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