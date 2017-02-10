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Президенты Кыргызстана и Польши обменялись поздравлениями в связи с 25-летием установления дипотношенийПрезиденты Кыргызстана и Польши обменялись поздравлениями в связи с 25-летием установления дипотношенийРешение по Сарпашеву будет принято после изучения вопросаРешение по Сарпашеву будет принято после изучения вопроса

Депутат: В Кыргызстане должен быть единый следственный комитет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355196_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409308-ru.html

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10 февраля 2017, 14:16       Комментарии

В Кыргызстане должен быть единый следственный комитет. Об этом сегодня, 10 февраля, в ходе встречи без галстуков заявил депутат парламента от фракции "Республика - Ата-Журт" Кенжебек Бокоев.
По его мнению, после создания такого независимого органа следствие будет более качественно проводиться.
"Мы постоянно равняемся на Россию и другие страны. Но стоит заметить, что в той же РФ есть независимый следственный орган - следственный комитет. У нас же следствие зависимо  - следователь подчиняется начальнику РУВД, тот - начальнику УВД, а последний - министру внутренних дел. Отсюда и заказные уголовные дела. Нам нужен единый следственный орган, который не будет зависеть от кого-либо наряду с такими госорганами как Генпрокуратура. Только в этом случае следствие будет проводиться действительно в соответствии с законодательством", - сказал Бокоев.
Он отметил, что в прошлом году по 365 уголовным делам суды вынесли оправдательный приговор. Парламентарий связывает это с плохой работой правоохранительных органов и прокуратуры.
"После оправдательных приговоров никто из следователей или сотрудников правоохранительных органов не был привлечен к ответственности. Хотя подобная практика говорит о том, что следствие велось с нарушениями закона. Ни один из тех, кто был оправдан, не написал заявления. Скорее всего, это происходит от юридической безграмотности населения", - добавил Бокоев.

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