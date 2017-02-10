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В Кыргызстане отмечают 110-летие кыргызского писателя Мукая Элебаева

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355194_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409307-ru.html

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10 февраля 2017, 14:22       Комментарии

Деятели культуры, литературы и искусства отмечают сегодня день рождения классика кыргызской литературы Мукая Элебаева. В национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова состоялось открытие книжной иллюстрированной выставки "Оз доорун жарчысы, тунгуч романист" ("Настоящий романист тот, кто опережает свое время" - пер. vb.kg).
110 лет назад появился на свет ребенок, которому была уготована судьба стать великим акыном, писателем и переводчиком.
Мукай Элебаев - один из самых выдающихся писателей, который внес вклад в развитие не только кыргызской литературы, но и мировой, считает народный писатель и поэт Омар Султанов
"Мукай Элебаев является одним из зачинателей кыргызской профессионально литературы. Он был очень талантливым человеком, помимо прочего он был музыкантом. Написал великий марш, посвятив его Великой Отечественной войне. Мы выросли на этой песне. Он написал и музыку к своим словам. И таких произведений у него много. Он был очень тонким знатоком кыргызской литературы и кыргызского слова, языка, все это он чувствовал и воспроизводил через музыку", - делится мнением Султанов
На книжно-иллюстрированной выставке представлены книги, газетные и журнальные статьи, отражающие жизненный и творческий путь кыргызского писателя. Мероприятие проводится в рамках объявленного президентом Алмазбеком Атамбаевым Года нравственности, воспитания и культуры.
"Мукай Элебаев внес значительный вклад в развитие прозы. Он считается первым романистом Кыргызстана, основателем этого жанра. На сегодняшнее мероприятие приглашены знаменитые писатели, историки, ученые, деятели культуры и искусства, наши читатели. И самое главное - мы на каждое подобное мероприятие приглашаем молодежь, которая может многое узнать, посещая такие вечера памяти", - сказала директор национальной библиотеки имени А.Осмонова Жылдыз Бокошова.
Почтить память писателя пришли около пятидесяти студентов высших учебных заведений столицы.
"Сегодня бы исполнилось 110 лет со дня рождения моего любимого писателя. Мукай Элебаев - автор такого крупного романа, как "Долгий путь". Это был первый опыт автобиографической прозы. Логическим продолжением стал очерк "Трудная переправа", изданный еще до Великой Отечественной войны. Элебаев один из первых кыргызских писателей, который начал заниматься переводом произведений мировой и русской классики. Он перевел произведения Гоголя, Льва Толстого, сказки Пушкина, стихи Маршака", - рассказала студентка одного из столичных вузов Турсунай Калмурат кызы.
Мукай Элебаев родился в 1905 году в селе Чон Таш Тюпского района Иссык-Кульской области. Он погиб в годы Великой Отечественной войны в Псковской области.

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