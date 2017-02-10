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Спасатели вынуждены временно прекратить поиски двух пропавших рыбаков

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355198_sp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409306-ru.html

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10 февраля 2017, 14:26       Комментарии

Сегодня, 10 февраля, принято решение о временном прекращении мероприятий по поиску двух рыбаков на озере вблизи села Курменты Тюпского района в связи с тем, что уже истекло более 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.
По ее данным, на прекращение поисков дали разрешение сами родственники.
Напомним, 30 января пропали двое рыбаков. На поиски были привлечены около 50 человек из числа спасателей МЧС, милиции, родственников и неравнодушных граждан. Были использованы все возможные технические оборудования, такие как подводные камеры, эхолоты, лодки МЧС и жителей близлежащих сел, а также два катера ВМФ России.
Поисково-спасательные мероприятия продолжатся 20 февраля, сообщает пресс-служба полпреда.

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