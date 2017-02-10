Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4465 (+0.0192) 
Евро: 74.3043 (+0.2948) 
Золото: 39.92 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Решение по Сарпашеву будет принято после изучения вопросаРешение по Сарпашеву будет принято после изучения вопросаДвух рыбаков, утонувших на Иссык-Куле в январе, еще не нашли, их поиски временно прекращены – полпредство областиДвух рыбаков, утонувших на Иссык-Куле в январе, еще не нашли, их поиски временно прекращены – полпредство области

В Кыргызстане в 2016 году закрыли 5 вузов - Нацстатком

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409305-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане отмечают 110-летие кыргызского писателя Мукая Элебаева

Президенты Кыргызстана и Польши обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летнием установления дипотношений

Президенты Кыргызстана и Польши обменялись поздравлениями в связи с 25-летием установления дипотношений

Депутат: В Кыргызстане должен быть единый следственный комитет

В Кыргызстане в 2016 году выросли цены на пищевые продукты и услуги – Нацстатком

10 февраля 2017, 14:11       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кыргызстане в 2016 году закрыли 5 вузов. Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом социальной статистики Управления демографической статистики и рынка труда Нацстаткома Жылдыз Рахманова.
Она отметила, что всего в стране было 54 высших учебных заведения, из которых на сегодня осталось только 49.
"В то же время среднепрофессиональных образовательных учреждений увеличилось на 7. Среди частных учебных заведений изменений нет", - сказала Ж. Рахманова.
Помимо этого она отметила, что на сегодня растет число первоклассников, прошедших предшкольную подготовку.
"Кроме этого, наблюдается увеличение численности во всех образовательных организациях, за исключением численности студентов в вузах. Реформирование системы высшего образования в республике с целью оптимизации ее сети повлекло за собой не только сокращение числа высших профессиональных учебных заведений, но и количества студентов", - добавила Жылдыз Рахманова.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум