В Кыргызстане в 2016 году закрыли 5 вузов - Нацстатком

10 февраля 2017, 14:11 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кыргызстане в 2016 году закрыли 5 вузов. Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом социальной статистики Управления демографической статистики и рынка труда Нацстаткома Жылдыз Рахманова.

Она отметила, что всего в стране было 54 высших учебных заведения, из которых на сегодня осталось только 49.

"В то же время среднепрофессиональных образовательных учреждений увеличилось на 7. Среди частных учебных заведений изменений нет", - сказала Ж. Рахманова.

Помимо этого она отметила, что на сегодня растет число первоклассников, прошедших предшкольную подготовку.

"Кроме этого, наблюдается увеличение численности во всех образовательных организациях, за исключением численности студентов в вузах. Реформирование системы высшего образования в республике с целью оптимизации ее сети повлекло за собой не только сокращение числа высших профессиональных учебных заведений, но и количества студентов", - добавила Жылдыз Рахманова.