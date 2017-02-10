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В Кыргызстане в 2016 году закрыли 5 вузов - НацстаткомВ Кыргызстане в 2016 году закрыли 5 вузов - НацстаткомСпасатели прекратили поиски двух утонувших рыбаков в Иссык-Кульской областиСпасатели прекратили поиски двух утонувших рыбаков в Иссык-Кульской области

Двух рыбаков, утонувших на Иссык-Куле в январе, еще не нашли, их поиски временно прекращены – полпредство области

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/dvukh-ryb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409304-ru.html

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Поиски пропавших на Иссык-Куле рыбаков приостановили на 10 дней

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10 февраля 2017, 14:08       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Сегодня принято решение о временном прекращении мероприятий по поиску двух рыбаков на озере, вблизи села Курменты Тюпского района в связи с тем, что уже истекло более 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Иссык-Кульской области.
Как отмечается, на прекращение поисков дали разрешение сами родственники. Об этом главе области Асхату Акибаеву доложил командир регионального управления МЧС Замир Жумагазиев.
Напомним, что 30 января 2017 года пропали двое рыбаков вблизи села Курменты Тюпского района. На поиски были привлечены около 50 человек это 11спасателей МЧС, сотрудники Тюпского РОВД, родственники и неравнодушные граждане. Были использованы все возможные технические оборудования, такие как подводные камеры, эхолоты, лодки МЧС КР, моторные лодки жителей близлежащих сел и 2 катера ВМФ России.
Поисково-спасательные мероприятия продолжатся 20 февраля 2017 г.

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