Президенты Кыргызстана и Польши обменялись поздравлениями в связи с 25-летием установления дипотношений

10 февраля 2017, 14:21 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и Польши Анджей Дуда обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В телеграмме Алмазбека Атамбаева говорится, что Польша явилась одной из первых стран мира, с кем Кыргызстан установил дипломатические отношения. "Выражаю уверенность в том, что сложившиеся дружественные связи между нашими странами основаны на прочном фундаменте взаимного уважения и будут в дальнейшем развиваться в позитивном русле на основе взаимовыгодного сотрудничества и конструктивного диалога на благо наших народов", - отмечено в телеграмме.

Пользуясь возможностью, Президент Алмазбек Атамбаев пожелал Президенту Польши Анджею Дуде крепкого здоровья и успехов, а всему народу Польши – мира и процветания.

В свою очередь Президент Республики Польша Анджей Дуда в поздравительной телеграмме отметил, что на протяжении последних 25 лет отношения между двумя странами складывались очень хорошо. "Хочу уверить Вас, Господин Президент, что Польша заинтересована в развитии дальнейшего сотрудничества с Кыргызстаном и доброжелательно относится к стремлениям и достижениям Кыргызской Республики в области развития и укрепления демократии и политического плюрализма", - говорится в послании.

Президент Анджей Дуда пожелал Президенту Алмазбеку Атамбаеву и всему народу Кыргызстана благополучия и успехов.