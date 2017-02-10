Ми-ми-ми! 4 совета от "Азии MIX" для Урмата — участника шоу "Ты супер!"

10 февраля 2017, 14:08 Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Сергей Душимов (Абдулниязов) из КВН-команды "Азия MIX" посоветовал участнику шоу "Ты супер!" Урмату Мырсаканову не бояться сцены и быть честным со зрителем. Юморист заочно познакомился с воспитанником бишкекского детдома, который принимает участие в музыкальном проекте НТВ.

$(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1031692779'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1031692779'] = 'Subject'; } }); © Видео / Сергей ДушимовМи-ми-ми! 4 совета от "Азии MIX" для Урмата — участника шоу "Ты супер!" Двенадцатилетний воспитанник одного из детских домов столицы Урмат Мырсаканов - участник международного музыкального конкурса "Ты супер!".

Юморист поздравил школьника от имени всей команды, пожелал ему удачи в конкурсе и дал несколько советов по поводу того, как следует вести себя на сцене.

"Дорогой Урмат, поздравляю тебя от имени команды Азия "MIX" и лично от себя, Сергея Душимова (ака Абдулниязова). Желаю тебе только победы. Ничего не бойся, будь открытым и честным, этим ты покоришь и зрителей, и жюри. Перед выходом на сцену будет немного страшно, но потом люди подарят тебе аплодисменты, и ты почувствуешь, как это здорово. Очень надеюсь, что именно тебе жюри скажет, что "ты супер", но даже когда ты станешь суперзвездой, продолжай играть в футбол, ведь ты обещал это делать", - написал Урмату Сергей Душимов.

Премьера музыкального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20.00. Проект НТВ и Международного информационного агентства Sputnik реализуется при поддержке Министерства образования и науки России. Он дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Участники шоу - 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.