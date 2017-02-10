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Кыргызский фильм "Завещание отца" выиграл главный приз фестиваля в Индии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409301-ru.html

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10 февраля 2017, 14:22       Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Кыргызстанский фильм "Завещание отца" выиграл главный приз основного конкурса Международного кинофестиваля в Индии, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан киновед Гульбара Толомушова.
Фестиваль в Бангалоре завершился 9 февраля.
По словам Толомушовой, фильм Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу "Завещание отца" соперничал с 20 лентами в номинации "Кино Азии".
"Индия считается страной, где хорошо развита киноиндустрия. Поэтому такая победа - гордость для нас", - сказала Толомушова.
В фестивале приняли участие 180 кинокартин из 50 стран.

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