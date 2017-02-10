Кыргызский фильм "Завещание отца" выиграл главный приз фестиваля в Индии

10 февраля 2017, 14:22 Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Кыргызстанский фильм "Завещание отца" выиграл главный приз основного конкурса Международного кинофестиваля в Индии, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан киновед Гульбара Толомушова.

Фестиваль в Бангалоре завершился 9 февраля.

По словам Толомушовой, фильм Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу "Завещание отца" соперничал с 20 лентами в номинации "Кино Азии".

"Индия считается страной, где хорошо развита киноиндустрия. Поэтому такая победа - гордость для нас", - сказала Толомушова.

В фестивале приняли участие 180 кинокартин из 50 стран.