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Замминистра МВД опроверг информацию об избиении журналиста Сартбаева

Источник:
http://knews.kg/2017/02/zammin...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409300-ru.html

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10 февраля 2017, 13:38       Комментарии

Заместитель министра МВД Курсан Асанов в ходе встречи с журналистами, заявил, что не избивал журналиста Аслана Сартбаева.
"В тот день я просто пришел на встречу. Мы просто беседовали, никаких споров не было. Потом я ушел. Я его не избивал, даже не ударил. Сами посудите, если бы было такое, то он бы, наверное, не смог бы в тот же вечер писать посты в соцсети", — сказал Асанов.
Напомним, ранее журналист Сартбаев на своей странице Facebook заявил, что был избит Курсаном Асановым.

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