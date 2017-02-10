Замминистра МВД опроверг информацию об избиении журналиста Сартбаева

10 февраля 2017, 13:38 Комментарии

Заместитель министра МВД Курсан Асанов в ходе встречи с журналистами, заявил, что не избивал журналиста Аслана Сартбаева.

"В тот день я просто пришел на встречу. Мы просто беседовали, никаких споров не было. Потом я ушел. Я его не избивал, даже не ударил. Сами посудите, если бы было такое, то он бы, наверное, не смог бы в тот же вечер писать посты в соцсети", — сказал Асанов.

Напомним, ранее журналист Сартбаев на своей странице Facebook заявил, что был избит Курсаном Асановым.