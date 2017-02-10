Депутат: Мы пришли к биометрическим паспортам, но не можем уйти от справок о несудимости

10 февраля 2017, 13:58 Комментарии

Депутат Дастан Бекешеа (СДПК) в ходе встречи с журналистами "Без галстуков" отметил, что Кыргызстан должен уходить от справок о наличии/отсутствии судимости.

"Мы должны уходить от справок об отсутствии или наличии судимости. Это было нужно тогда, когда не было компьютеризации. Время меняется. Вот мне, например, легко получить эту справку. Я могу позвонить Курсану Асанову, и мне ее за пять минут сделают. Простому гражданину, у которого нет телефона кого-то из правоохранительных органов, нужно пройти все круги бюрократического ада. Рано или поздно от этого надо уходить. Мы пришли к биометрическим паспортам, но не можем уйти от справок о несудимости", − сказал парламентарий.

Напомним, проект закона о выдаче справок о несудимости в интернете накануне прошел первое чтение в парламенте.